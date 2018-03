Realista Marc Martínez: "Ya los nombres de la plantilla dan igual, la realidad es que estamos ahí abajo"

huelva24.com

El meta del Recre Marc Martínez apuntaba en Antena Huelva Radio, en declaraciones recogidas por huelva24.com, que "con muy poco nos han ganado. No sé si ha sido penalti o no, pero hemos jugado bien e incluso en la segunda parte tampoco nos tiraron ni una vez a puerta. Nos encontrábamos bien y en una contra nos han matado con ese 2-1. El equipo ha hecho un buen partido y otros días fuera de casa quizás nos ha faltado algo, pero hoy no ha sido un partido ni mucho menos para perder. La realidad es que estamos ahí abajo. Ya los nombres de la plantilla dan igual y estamos ahí y todos empiezan a sumar y hay que sacar esto adelante".

Por su parte, también en dicha emisora Boris Garrós, que anotó su novena diana liguera, decía que "a nivel personal estoy contento porque vuelvo con la sintonía del gol, que siempre es importante para un delantero, pero no ha servido de nada. Yo no soy el entrenador y mi trabajo es intentar ayudar al equipo y esta vez he tenido la suerte de marcar y de lograr un empate que en un campo complicado habría sido importante para sacarle más ventaja a los rivales directos. Ahora la derrota nos deja un sabor amargo. No nos están saliendo las cosas como queríamos e incluso como entrenamos. No sabría decir lo que está pasando porque llevamos toda la temporada así. Tenemos que centrarnos en intentar conseguir los puntos que nos den la permanencia matemática y ya la próxima temporada será otra".



De otro lado, el centrocampista Rafa de Vicente argumentaba que "nosotros estábamos intentando guardar el empate, que era un buen resultado aquí, pero sin perderle la cara al encuentro porque pensábamos que podía llegar el segundo después de lograr el 1-1, pero al final perdimos y estamos jodidos como cualquier vestuario cuando pierde. Creo que hemos hecho un buen partido. En la primera parte ellos tuvieron más posesión, pero en la segunda estuvimos muy bien y nos ha faltado la efectividad que ellos han tenido. El fútbol son dinámicas y muchas veces cuesta salir de ahí. El equipo se deja el alma y entrenamos como animales y queremos lograr buenos resultados, pero no lo estamos consiguiendo. El equipo va a seguir trabajando e intentándolo y tenemos que confiar porque vamos a seguir dándolo todo. La afición ya viví el año pasado que en los peores momentos está con nosotros siempre y no tengo ninguna duda de que va a estar con nosotros seguro hasta el final".