Gorka Santamaría pide "perdón por equivocarme" y espera "que no se dude de mi compromiso por estos colores"

Domingo, 18 marzo 2018 | Leída 57 veces

fútbol > ucam murcia-recre

20.05 h. "Pido perdón a mis compañeros, al club y a la afición por equivocarme y penalizar al equipo los últimos minutos del encuentro. Pero por favor que no se dude de mi compromiso porque me he partido la cara cada día por estos colores a pesar de estar más o menos acertado en lo deportivo. Ahora trabajaré igual o mas que antes para enmendar mi error y para ayudar a sacar esta situación adelante. Forza Decano y lo siento de nuevo", ha apuntado Gorka Santamaría en las redes sociales tras su expulsión ante el UCAM.