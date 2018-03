César Negredo: "Nos han marcado dos goles con una ocasión y media"

huelva24.com

César Negredo, el técnico del Recre, señalaba en la sala de prensa de la Condomina tras la derrota del Decano que "ya nos viene pasando que nos ganan con poco y ya he dicho más veces que hay que ser buenos en las dos áreas y ellos con poquito han sido ahí mejores que nosotros. En la primera parte casi con nada, porque ni tiraron a puerta, se marcharon por delante en el marcador, y en la segunda mitad hicimos todo lo posible para marcar y lo coseguimos, y después de la manera más cruel nos hicieron el segundo y ya no nos dio tiempo a reaccionar".

Sobre el hecho de que quizás el Decano tuvo que amarrar el empate y no irse en busca del segundo gol, lo que quizás propició que dejara espacios que aprovechó el UCAM Murcia para hacer el tanto de su triunfo, negaba que hubiese sido así. "No tenemos bien la constancia de como ha sido el segundo gol pero creo que la jugada la teníamos controlada. Estábamos siendo dominadores y apenas nos crearon ocasiones. Habrá que analizarlo porque después de empatar hay que tener un poco más de calma, pero no ha sido una pérdida de balón y no hemos perdido el sitio en esa jugada y ha sido la única vez que nos han tirado a puerta en toda la segunda parte. Ellos han hecho una ocasion y media y nos han marcado dos goles y nosotros en la primera parte tuvimos dos opciones claras de Natalio y Gorka. Tuvimos el dominio y ocasiones y llegadas, pero no la posibilidad de hacer más goles y esperemos que algún día nos pase a nosotros lo de llegar una vez y media y hacer dos goles", decía.

Y del arbitraje, no ponía excusas: "No sé si ha sido penalti. Sin ver las imágenes no podemos opinar. El jugador me ha dicho que se estaban agarrando los dos y el árbitro es el que interpreta aunque el balón ya había pasado de esa zona. Y la expulsión la tengo que ver también. Gorka dice que sí le da, pero antes le habían hecho falta y en teoría al jugador que ha sido agredido le sacan la tarjeta. Pero bueno, es una mala acción de Gorka que no viene a cuento y que no se puede hacer. Pero no hay que buscar excusas con el arbitraje porque ya era el descuento. Ahora nos pegaremos siete horas de viaje con cara de tontos".

Respecto al planteamiento de su equipo, el míster del conjunto albiazul explicaba que "sabíamos que ellos eran fuertes de mediocampo hacia adelante y queríamos estar bien posicionados y cuando robáramos el balón buscarles las espaldas y tener movilidad. Pero tras el gol se han posicionado ellos bien atrás y en la segunda parte hemos sido dominadores aunque no hemos tenido muchas ocasiones claras. Logramos el empate, que como mínimo era lo más justo, y al final nos han ganado y no queda otra que darles la enhorabuena".

Respecto a la delicada situación clasificatoria en la que marcha el Decano, Negredo apuntaba que "seguimos estando por delante de un grupo amplio de equipos que aún están por debajo nuestro y ni aún habiendo ganado estaba todo hecho ni perdiendo está todo perdido. Estoy seguro de que vamos a conseguir salir de esta situación".