Tan injusto como preocupante (2-1)

19.22 h. No mereció perder el Recre en su visita al UCAM Murcia, pero la derrota no sólo le deja a un paso de la zona de descenso sino que demuestra que es un equipo muy blando tanto en defensa como en ataque. Tuvo más el balón que su rival pero apenas creó peligro y los locales se impusieron con un discutible penalti que igualó después Boris Garrós y con otro gol de Urko Arroyo en la única oportunidad seria de su equipo.

El UCAM Murcia pudo tener una ayuda arbitral y sólo lanzó a puerta después en el gol del triunfo de Urko Arroyo, pero es que este Recre no genera peligro pese a lanzar más de diez saques de esquina. Es un conjunto sin apenas identidad y roto anímicamente y no parece estar preparado para luchar por salvar la categoría, así que parece bastante preocupante el panorama en las ocho jornadas que restan. El Decano mereció al menos el empate, pero la derrota le deja muy cerca de la zona baja y con una grave falta de gol. No crea ocasiones y le ganan los adversarios jugando a medio gas. Preocupante panorama cuando queda lo más importante y difícil de la temporada.

De inicio el entrenador del Recre, César Negredo, introdujo hasta cuatro novedades en su alineación respecto a la derrota de la jornada anterior contra el Melilla, con la entrada en defensa de Iván Malón y de Diego Jiménez y en el centro del campo de Traoré y de Rafa de Vicente en detrimento de Mario Marín, que ni siquiera entró en la convocatoria, Nacho Monsalve, Jonathan Vila e Iván Agudo. Por quinto partido seguido, es decir, todos los de la era Negredo, Boris Garrós, el pichichi del Decano, comenzó el choque desde el banquillo. Por su parte, Luis Casas, el entrenador del UCAM Murcia, contó en el once titular con hombres experimentados como el mediocentro Abel Gómez o el extremo Urko Arroyo, que hace unos años vistió la camiseta del San Roque de Lepe, y su principal peligro era Marc Fernández, autor de 11 goles ya en lo que va de campaña.

Arrancó el Recre mejor que su rival y gozó de la primera oportunidad clara para abrir la lata en una acción de pillería a balón parado de Casado, que sacó rápido el balón y asistió para que Natalio se plantara en solitario ante Javi Jiménez, pero se entretuvo en exceso y un jugador local abortó el peligro. También lo intentó Gorka Santamaría, que nuevamente fue la referencia ofensiva onubense de inicio, pero su cabezao se marchó fuera, al igual que otro después del local Julen Colinas a centro desde la izquierda de Vitolo. El encuentro no tenía apenas ocasiones reseñables, pero sí bastante ritmo y con dos equipos que buscaban la victoria sabedores de la importancia del encuentro.

En el minuto 28 se adelantó el UCAM Murcia en el marcador por mediación de un penalti anotado por Marc Fernández, que lograba su duodécima diana liguera. La pena máxima fue bastante discutible ya que tanto Alejandro Zambrano como Onwu se estaban agarrando por igual dentro del área en un centro del propio Marc Fernández. El Decano recibía un injusto jarro de agua fría, ya que su primera media hora de partido había sido bastante decente. Además, el colegiado Bosch Domenech no parecía muy por la labor de compensar, ya que apenas un par de minutos después no quiso pitar un penalti en el otro área en unas manos de Marc Fernández tras un centro de Casado al interior del área.

Casado, de los más activos en defensa y en ataque en las filas visitantes, probó fortuna con un lanzamiento de falta directa desde la banda izquierda que se marchó por encima del larguero de la portería del UCAM. Zambrano aparecía bien desde la segunda línea en el Recre y Gorka Santamaría estaba algo desacertado. Siguió siendo algo mejor el Recre que su rival hasta el intermedio pero no pudo establecer las tablas por su falta de pegada y por ese discutible penalti y se marchó con esa injusta derrota por la mínima.

No sufría el UCAM Murcia tras la reanudación y pronto sufrió la lesión de su referencia ofensiva, Onwu, que dejó su puesto a Gerard Oliva. César Negredo incomprensiblemente no movía pieza en sun banquillo y es que, pese a que su equipo no andaba mal, no llegaba con peligro a las inmediaciones del área local. Finalmente en el minuto 59 Boris Garrós suplió a Alejandro Zambrano, con lo que el Decano pasó a jugar con dos delanteros. El Decano seguía demostrando que es una broma de mal gusto en ataque esta temporada. Es el tercer peor equipo del grupo en dicha faceta, sólo por detrás del Jumilla y del Villanovense, y en la Condomina, pese a hartarse de lanzar saques de esquina, no lanzó prácticamente nunca a puerta a lo largo de los noventa minutos.

Negredo volvió después a mover pieza con Iván Agudo por Natalio para buscar tener algo más de profundidad arriba. Y el Recre logró el empate en el minuto 77 por mediación del novento tanto liguero de Boris Garrós, que aprovechó una gran jugada por la banda de Rafa de Vicente para batir a Javi Jiménez tras un rechace del propio meta del UCAM Murcia a disparo del centrocampista malagueño. Pero este Decano tampoco es que esté teniendo demasiada fortuna esta temporada y así, en el minuto 85 y prácticamente en su única oportunidad de marcar en todo el partido, volvió a ponerse por delante en el marcador con un buen tanto de Urko Arroyo a perfecto centro desde la derecha de Marc Fernández.

A la desesperada Negredo ordenó que su equipo finalizara con defensa de tres al incluir en el campo a Núñez, que se había perdido los siete anteriores encuentros por lesión, en detrimento de Sergio González. Pero el Decano está sin confianza en este tramo de la temporada, principalmente en ataque, y apenas genera peligro. Lazo lo intentó con un gol olímpico que se topó con el larguero y ya en el descuento Gorka Santamaría fue expulsado justamente por agredir a un rival y ahí se acabaron las mínimas opciones que todavía le quedaban al Recre de puntuar en la Condomina. El descenso es cada vez una amenaza más seria. El domingo ante el Villanovense, nueva final y ya casi sin margen de error.

FICHA TÉCNICA:

2.- UCAM MURCIA: Javi Jiménez; Kitoko, Javi Fernández, Dani Pérez, Johan (Víctor García, min. 79); Abel Gómez, Vivi; Urko Arroyo, Marc Fernández, Julen Colinas (Busto, min. 71); y Onwu (Gerard Oliva, min. 55).

1.- RECREATIVO: Marc Martínez; Iván Malón, Sergio González (Núñez, min. 86), Diego Jiménez, Casado; Traoré, Rafa de Vicente; Natalio (Iván Agudo, min. 72), Alejandro Zambrano (Boris Garrós, min. 59), Lazo; y Gorka Santamaría.

GOLES: 1-0, min. 28: Marc Fernández, de penalti; 1-1, min. 77: Boris Garrós; 2-1, min. 85: Urko Arroyo.

ÁRBITRO: Bosch Domenech (colegio valenciano). Amonestó al local Johan y al visitante Sergio González. Además, expulsó a Gorka Santamaría en el minuto 90 por roja directa.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada en el grupo IV de Segunda B, disputado el estadio de La Condomina.