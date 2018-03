Manu Torres: "Con lo que se está jugando el equipo quiero jugar aunque sea con dolor"

R. U.

El delantero del Atlético Onubense Manu Torres atendía este viernes a Onda Cero Huelva señalando que espera jugar el domingo en Alcalá pese a sus molestias físicas. "Voy a intentar estar de todas las maneras posibles. A ver si el tobillo me responde bien y puedo estar para el domingo. No me gusta perderme ningún partido, ya sea infiltrándome o jugando con dolor, y más con lo que se está jugando el equipo no me gusta dejar tirados a los compañeros", comentaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El pichichi albiazul dota de una gran trascendencia a este encuentro: "Estando en la situación en la que estamos, ya los nueve partidos que nos quedan son finales para nosotros, y más jugando ahora contra un rival directo como es el Alcalá y viendo que cada día ya va quedando menos competición. Si ganamos en Alcalá nos pondríamos a un punto de un rival directo. Aparte aquí nos ganaron por 0-1 y también podríamos llevarnos el 'goal average'. Así que puede ser un partido de cuatro puntos para nosotros. Y también tenemos un partido menos contra la Lebrijana, y si lo ganamos les superaríamos en la tabla".

"Algunos partidos se nos han escapado por detalles, como en Algeciras, que nos marcaron en el minuto 92, o con el Xerez, que nos adelantamos en el marcador y nos condenaron dos errores quizás por ser un equipo joven. Creo que sólo hemos ganado un partido de los diez últimos y debemos reaccionar ya", añadía Torres sobre la trayectoria reciente del cuadro que adiestra Jesús Vázquez.

Y sobre la marcha del primer equipo onubense, apuntaba que "parecía que este año iba a ser un equipo para estar arriba y luchar por el 'play-off' y yo creo que tiene jugadores de sobra para haberlo hecho, pero las circustancias son las que mandan. Ahora el equipo está abajo, pero estoy convencido de que no va a pasar apuros para mantener la categoría. El Colombino es un fortín cada domingo y estoy seguro de que va a ganar todos los partidos que le quedan por jugar en casa y que se va a salvar seguro".