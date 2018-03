El runrún: Onubenses y asturianos, hermanos genéticos

Viernes, 16 marzo 2018 | Leída 316 veces

Eso es al menos lo que indica el biólogo Antonio Osuna, que en un novedoso estudio sobre diferenciación genética pone sobre la mesa datos realmente llamativos y que pueden resumirse del siguiente modo: hay más parecidos entre españoles siguiendo un patrón norte-sur que un patrón este-oeste. ¿Y esto que quiere decir? Pues que los onubenses, aunque cueste creerlo, tenemos más parecido a escala genética con los asturianos que con los andaluces más orientales, ya sean almerienses, granadinos e incluso malagueños. En la investigación, según recoge el portal tecnológico Xataca.com, se estudió el genoma de 1.413 individuos seleccionados de una forma proporcional en todas las regiones españolas. Pero, ojo, hablamos de una ‘fotografía’ que no es la de hoy exactamente, puesto que la fecha media de nacimiento de los individuos analizados es 1941 y no estarían incluidos los cambios demográficos que vivió España a partir de la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, no es óbice para que se pueda comprobar hasta que punto se ajusta el reflejo de los movimientos humanos y los intercambios socioculturales a lo largo de siglos en los genes de los actuales habitantes peninsulares, hasta el punto que podemos deducir también que el mapa genético español no difiere mucho del que nos hubiéramos encontrado hace ocho siglos.

Matalascañas e Isla, en la lista negra. Algo más de 46 millones euros es la astronómica multa que pedirá para España la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir las normas en materia de recogida y tratamiento de aguas residuales en 17 puntos urbanos del país. Lo hemos conocido recientemente y como onubenses no podemos sentirnos precisamente orgullosos de que dos de esos 17 puntos negros se localicen en nuestra provincia, en Matalascañas e Isla Cristina concretamente. La falta de un “nivel adecuado” de recogida y tratamiento de estos desechos plantea “riesgos significativos para la salud humana, las aguas interiores y el entorno marino", ha advertido el Ejecutivo comunitario al anunciar su decisión. Algo que en el caso del núcleo costero almonteño es especialmente sangrante al encontrarse a las mismas puerta del Parque Nacional de Doñana. Y no solo penalizan el hecho en sí, sino la contumacia de las administraciones responsable, que no sido capaz de solucionar este serio problema pese a que el plazo para aplicar normativa expiró en el 2000. Aún habrá que esperar, ya que el pasado mes de septiembre fue licitada por parte del Gobierno central la redacción del anteproyecto de ampliación y mejora de la depuradora de Matalascañas, de ahí que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, reclamara recientemente al Ejecutivo de Rajoy "celeridad" en su construcción tras años de demora. Y en el caso de Isla Cristina, en este caso bajo responsabilidad de la Junta, ya se encuentra en ejecución.

El adelanto de lo nuevo de Alejandro Rivera. El cantautor lepero Alejandro Rivera ha lanzado por Youtube un adelanto de su nuevo disco, 'El árbol despacio', que se ha impulsado con las aportaciones de sus seguidores en una campaña de crowddfounding. Se trata del tema 'Tu parte gris', grabado en directo en los estudios Virutasong"de Almonte el pasado mes. Ahora se puede ver por primera vez y cómo decía el artista en redes sociales "así sonaremos en el Concierto dePresentación del próximo sábado 24 marzo en el Teatro Municipal de Lepe Puedes disfrutarlo y compartirlo todo lo que quieras".