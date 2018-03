Protección Civil y Emergencias alerta de vientos fuertes, temporal marítimo y lluvias durante el fin de semana

huelva24.com

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta sobre vientos fuertes, temporal marítimo y lluvias intensas en el sur peninsular, Ceuta y Melilla durante el fin de semana.

Los vientos en tierra podrían alcanzar rachas de 100km/h. en estas zonas y el fuerte temporal marítimo puede provocar olas de hasta 5 metros de altura en las costas de Andalucía y Murcia, así como en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Además, se prevén lluvias intensas en la provincia de Cádiz, donde podrían acumularse hasta 100 l/m2 en 12 horas.

Por otro lado, se mantiene la inestabilidad en la mayor parte de la Península, con una bajada de las temperaturas que podría provocar nevadas en zonas del noroeste, centro y sureste a partir de 800 metros de altitud.

Recomendaciones

Ante fuertes vientos

• Conviene asegurar puertas, ventanas y todos aquellos objetos que puedan caer a la vía pública y alejarse de cornisas, árboles, muros o edificaciones en construcción o grúas que puedan desprenderse. También, conviene abstenerse de subir a los andamios sin las adecuadas medidas de protección.

• Si va conduciendo, extreme las precauciones, especialmente en la salida de túneles, adelantamientos y cruce con vehículos pesados en carreteras de doble sentido. Preste atención ante la posible presencia de obstáculos en la carretera.

Ante vientos costeros

• Si se encuentra en zonas marítimas, procure alejarse de la playa y de otros lugares bajos que puedan ser afectados por las elevadas mareas y oleajes que suelen generarse ante la intensidad de vientos fuertes.

• Se recomienda evitar estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje.

• En estas situaciones, el mar adquiere condiciones extraordinarias y puede arrastrarle si se encuentra en las proximidades del mar.

• No ponga en riesgo su vida ante las imágenes espectaculares del fuerte oleaje.

Ante lluvias intensas

• Si va conduciendo, disminuya la velocidad, extreme las precauciones y no se detenga en zonas donde pueda discurrir gran cantidad de agua.

• Si tiene que viajar, procure circular preferentemente por carreteras principales y autopistas.

• En caso de tormentas súbitas y lluvias intensas, se debe tener en cuenta el lugar donde se aparcan los vehículos. El rápido ascenso del nivel de las aguas puede dañar los vehículos aparcados sobre zonas inundables y, además, arrastrarlos, provocando daños a bienes ajenos e incluso obstaculizar el flujo natural de la corriente.

• Si comienza a llover de manera torrencial, piense que existe riesgo de inundación. No atraviese con su vehículo ni a pie, los tramos inundados, porque desconoce lo que puede haber debajo del agua y localice los puntos más altos de la zona. No intente salvar su automóvil en medio de una inundación.

• Si se encuentra en el campo, hay que alejarse de los ríos, torrentes y zonas bajas de laderas y colinas, evitando atravesar vados inundados. Igualmente, debe dirigirse a los puntos más altos de la zona.

Ante la previsión de nevadas

• Si es imprescindible viajar por carretera en las zonas con mayor previsión de riesgo, debe llevar cadenas o neumáticos de invierno, ir muy atento y tener especial cuidado con las placas de hielo.

• Infórmese de la situación meteorológica y el estado de las carreteras, extreme las precauciones, revise el vehículo y atienda las recomendaciones de Tráfico.

• Revise los neumáticos, anticongelante y frenos. Además, hay que tener la precaución de llenar el depósito de la gasolina.

• Es útil llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio y/o cargador de automóvil.

• Si está atrapado en la nieve, se aconseja permanecer en el coche, con la calefacción puesta, renovando cada cierto tiempo el aire, y vigilar que el tubo de escape no esté obstruido para evitar que los gases penetren en el interior del vehículo.

• En caso de quedarse aislado y necesitar ayuda, no intente resolver la situación por sí mismo, trate de informar de este hecho y, salvo que la situación sea insostenible, espere asistencia.

• Interésese por las personas mayores y enfermas, y aquéllas que vivan solas o aisladas.