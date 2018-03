Núñez podrá reaparecer y Segura será baja

huelva24.com

Viernes, 16 marzo 2018 | Leída 13 veces

Recreativo

16.19 h. Según indica Negredo, el capitán Antonio Núñez está “con buenas sensaciones”, pero afirma que participará “en función de cómo vaya el partido” y tratando de evitar “una recaída”. Segura ha tenido fiebre y “está muy flojo, no podemos contar con él”.

César Negredo podrá contar de nuevo con Antonio Núñez y sin embargo no con David Segura. El entrenador del Recreativo de Huelva ha explicado en rueda de prensa que "la semana con Antonio ha ido bien, ha hecho prácticamente todas las sesiones y me ha dicho que tiene buenas sensaciones. En el último entrenamiento decidiremos, si se le lleva que sea para participar en función de cómo vaya el partido y que no haya una recaída".





Ha valorado su reincoporación porque "es un jugador que por entrega, por cómo aprieta a los rivales y cómo compite, arrastra al grupo y en estas circunstancias de cómo está el equipo nos puede venir muy bien".

Para el encuentro ante el UCAM el único descartado es David Segura, que “ha ido al entrenamiento hoy, ha corrido solo, está muy flojo de haber tenido fiebre estos dos días y mañana entrenará con el grupo pero no podemos contar con él”.