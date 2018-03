Participa Huelva pide a través del Senado el contrato con Eurosamop, que “ha venido a hacer negocio sin poner un euro”

huelva24.com

Jesús Amador, concejal de Participa Huelva en el Ayuntamiento de Huelva ha manifestado en rueda de prensa que su grupo municipal va a continuar buscando vías para tener acceso al contrato del Recreativo de Huelva con Eurosamop, documento que consideran ilegal al ser el club una empresa pública.

Es por ello que ha anunciado que para que se cumpla con la transparencia obligada ya han solicitado a través el Senado, donde su formación está representada por Maribel Mora, el contrato que el Recreativo de Huelva tiene suscrito con Eurosamop a través de Dogma Abogados. Como ha señalado Amador, “El Senado puede solicitar a cualquier entidad pública cualquier dato”.

Otra acción que van a tomar es la judicial. Tras anunciar la denuncia del pago del Ayuntamiento de Huelva a Hacienda de 7,6 millones de euros, han anunciado que van a acudir a los tribunales también para que se dictamine si el contrato es ilegal o no, pues lo consideran contrario a la ley de contratos del sector público. Participa Huelva considera que lo es porque “el Recreativo de Huelva a día de hoy y desde que se expropiaron las acciones y el Ayuntamiento es propietario del 98% de las acciones se considera una empresa pública”, que además debe cumplir con la “transparencia”.

Al respecto, ha explicado el concejal que al ser una empresa de capital público en más el 50% tiene que formar parte del inventario de entes del sector publico local y que la ley de base reguladora del régimen local señala en su artículo 85 que por lo tanto debe estar sujeta a “las normativas públicas presupuestarias, contables, de control financiero, control de eficacia y de contratación”. A esto ha añadido que teniendo en cuenta este artículo, “todas las contrataciones de una empresa pública hay que hacerlas bajo la ley de contratación del sector público. Entendemos que el contrato suscrito por el Recreativo con Eurosamop es ilegal y lo vamos a poner en manos e la justicia para que así lo considere, si es legal o no”.

“Queremos que no se comentan más errores y que se pare todo esto que ha supuesto para el Ayuntamiento más de 10 millones de euros”, ha expresado Amador, quien ha asegurado que por el interés general quieren que se recupere este dinero y que además el club se venda “sin un inquilino dentro”.

En su opinión “el PSOE se ha empeñado en blindar que esta empresa siga 10 años más, cuando sabemos que no ha venido a aportar ni un euro y está haciendo negocio con lo que ha aportado, con un interés de un 4,5%. Una empresa pública no puede pedir un crédito sin pasar por las vías legales”.





“No queremos en este Ayuntamiento siga con este gran error de hacer las cosas a dedo dese lo público”, ha explicado el concejal, que ha detallado algunos aspectos que se conocen del contrato. Ha asegurado que el pago de 7,5 millones era parte e una cláusula que venía en ese contrato y que el alcalde que había incluido la obligatoriedad e pagar ese dinero y que además “el club debe pagar el 15% de los ingresos, no de los beneficios, a la empresa Eurosamop”. Este dato lo reveló el socialista Pepe Fernández en una tertulia, donde “mintió en esa tertulia diciendo que el resto de grupos municipales lo sabíamos y miente para eludir su responsabilidad es la trasparencia que debe cumplir una empresa pública”.

Amador ha insistido en “el negocio que le deja el Ayuntamiento a Eurosamop”, y con el que también se cometen otras ilegalidades, como que “se contrata a si misma jugadores, entrenador y no sabemos qué más porque dogma abogados tiene otras empresas relacionadas con el mundo del fútbol. No se puede contratar directamente dese una empresa pública, tiene que sacarse a licitación y eso ya lo dijimos en el pleno de expropiación. No se pueden dar más pasos en este sentido porque estamos cometiendo una ilegalidad”.

Ha recalcado que desde su formación quieren colaborar para “no fomentar el futbol negocio. El club debería estar en manos e los socios y no un fondo financiero de Madrid”.