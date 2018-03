El Centro de Transfusión anima a participar en su primera macrocolecta del año, previa a la Semana Santa

huelva24.com

Viernes, 16 marzo 2018 | Leída 7 veces

el 19 y 20 de marzo

La cita mantiene el formato de las últimas ediciones: se desarrollará durante dos días consecutivos y en horario de tarde. En concreto, el lunes y martes próximos, días 19 y 20 de marzo, de 16.30 a 21.30 horas. La Casa Colón de la capital volverá a ser una vez más su sede.

La convocatoria se realiza de forma previa a la Semana Santa. Con ello, el centro de transfusión persigue anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo vacacional, en el que se produce un descenso en las donaciones, de manera que los centros hospitalarios onubenses tengan garantizado el abastecimiento en las próximas fechas y puedan mantener su actividad con total normalidad.

La Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales anima a los onubenses a participar en esta gran colecta, que contará con un operativo formado por 14 puestos para la donación simultánea de todos aquellos ciudadanos interesados en apoyar esta práctica. Un total de 15 profesionales, entre médicos, enfermeras, administrativos y celadores-conductores, integra el equipo que atenderá a los donantes ambos días. Al igual que en anteriores ediciones, dicho operativo dispondrá de la colaboración de voluntarios de Cruz Roja Huelva y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

La previsión de los organizadores es que durante la cita se obtengan alrededor de 250 donaciones. En las cuatro macrocolectas que tuvieron lugar el año pasado se contabilizaron un total de 1.131 donaciones de sangre y 45 de plasma. La Junta y el centro de transfusión agradecen la masiva respuesta que los onubenses siempre muestran ante este tipo de iniciativas e invitan a la ciudadanía a participar para que una vez más puedan lograrse los objetivos propuestos.

Además de esta campaña, los onubenses que quieran donar también pueden acudir directamente al centro de transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 10 a 13, facilitando así la donación a los ciudadanos tras la jornada laboral e incluso los fines de semana. A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar este gesto solidario a la ciudadanía.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud, accediendo en concreto a un apartado específico en la página principal denominado ‘Donar sangre’, así como a través de la aplicación para móviles ‘Dona Sangre Andalucía’, que se puede descargar en las plataformas Google Play Store y App Store.

En este sentido, es necesario recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y se trata de un bien altamente necesario para la actividad sanitaria diaria. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el O positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el O negativo.

Balance de actividad

El centro de transfusión registró durante el año pasado un total de 19.483 donaciones, de las que 18.294 fueron de sangre y 1.189 de plasma. Se trata de cifras similares en donación de sangre y superiores en donación de plasma a las contabilizadas en 2016, con un incremento global de un 2,2%. Así, la tasa de donación en la provincia se eleva a más de 38 donaciones por cada 1.000 habitantes, entre las más altas en la comunidad autónoma. La actividad del centro se completó con la extracción de 3.281 muestras para el registro de nuevos donantes de médula ósea.