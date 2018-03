Isabelo Ramírez: "La gente está preocupada y le duele no ver a los futbolistas romperse el alma"

R. U.

Jueves, 15 marzo 2018 | Leída 46 veces

fútbol > recreativo

18.57 h. "Si no logramos los puntos necesarios para salvarnos en las nueve jornadas que quedan es que no merecemos estar en la categoría", indica el presidente de los futbolistas veteranos del Recre, que tras el partido ante el Melilla indica que "la gente está muy desanimada por lo que vio y por la actitud".

Isabelo Ramírez, el presidente de la Asociación de Futbolistas Veteranos del Recre, ha opinado este jueves en Cope Huelva sobre las opciones de permanencia del Decano esta temporada. "Si no logramos los puntos necesarios para salvarnos en las nueve jornadas que quedan es que no merecemos estar en la categoría. Son alrededor de 12 puntos más de los 27 que quedan los que hay que sumar, que me extraña que no sea alguno más. Si no los logramos es que no tendríamos equipo para mantener la categoría", señalaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

Y sobre el mal partido del Decano el pasado domingo ante el Melilla, decía que "yo no estoy dentro para saber lo que ocurre, pero después de lo que demostraron en el último partido aquí en casa la gente salió muy preocupada por lo que vio y por la actitud, porque se puede jugar mejor o peor, pero a estas alturas de campeonato, y más con una afición como la que tiene el Recreativo, que van siempre siete u ocho mil personas al campo, lo que duele es no verle a los futbolistas esa cosa de romperse el alma. No digo que no sean capaces, pero esa es la sensación que dan. Entonces la gente está muy desanimada en ese aspecto".

Julián Roales: "Estamos defraudados, el equipo debería dar bastante más"

Por su parte, el veterano entrenador onubense Julián Roales indicaba también en dicha emisora al respecto que "humildemente creo que sí que se van a lograr esos 12 puntos que faltan para lograr la permanencia, y lo digo por una cuestión básica, y es que pienso que la plantilla que hay es de las mejores de la categoría. Así que con nada que se pongan un poquito las pilas seguro que se consigue la salvación y lo que es una pena es que no se haya podido aspirar a algo más".

Se mostraba algo decepcionado con el equipo al añadir que "he visto muchos partidos del Recre este año, algunos 'in situ' y otros por televisión y me extraña un poco la situación. No sé si han podido afectar un poco los vaivenes del cambio de entrenador, pero ahora que se ha arreglado un poco el tema económico con la solución al problema con Hacienda es cuando el equipo debería dar más de sí. Todos esperábamos mucho más de una plantilla hecha para estar arriba y estamos un poco defraudados todos porque el equipo debería dar bastante más de sí".