El runrún: Toys ‘R’ Us, ‘game over’

Jueves, 15 marzo 2018 | Leída 194 veces

confidencial

El último caso, hace solo un par de días, el de la cadena de ropa ‘lowcost’ Lefties. Hoy les contaremos un caso menos habitual, ya que lo que anunciamos es el más que previsible cierre de una conocida franquicia, pero no del centro, sino del propio Holea. Y tampoco de moda, precisamente, sino de juguetes. Nos referimos a Toys ‘R’ Us, un gigante con 1.600 tiendas y alrededor de 60.000 empleados –más de 100.000 durante la Navidad–, que está a punto de poner punto y final a más de medio siglo de existencia. Según pudimos saber ayer, la cadena de jugueterías comunicó a sus empleados que va a vender o cerrar todas sus tiendas en Estados Unidos (donde se declaró en bancarrota en septiembre) y que, probablemente, hará lo propio también en España, Francia y otros países, según una información de 'The Wall Street Journal' de la que se hizo eco ‘El Confidencial’. En el Reino Unido, de hecho, es inminente, puesto que en las próximas seis semanas cerrarán todas sus tiendas dejando a más de 3.000 personas sin trabajo. El director general de Toys ‘R' Us en España y Portugal, Jean Charretteur, en un intento por tranquilizar los ánimos, ha explicado que estudian medidas que les permitan no echar el cierre en nuestro país, aunque mucho nos tememos –y esperamos equivocarnos– que no tardará en ocurrir lo mismo con la de Huelva.

Lefties reabre. Se habían quedado ‘huérfanas’ todas aquellas personas acostumbradas a comprar en Lefties, la última de Inditex que ha cerrado sus puertas en el centro de la ciudad y que se encontraba cerrada por reformas en el centro comercial Holea. Pues bien, dejen de hiperventilar todas que esta última ya ha reabierto sus puertas –la de la calle Berdigón no tiene pinta de que lo vaya a volver a hacer- y además ofrece nada menos que más de mil metros cuadrados remodelados para acoger todas sus colecciones. El establecimiento ha estado cerrado tres meses pero ya luce renovado y ansioso por recibir de nuevo a curiosos y compradores.

El árbitro onubense del lío con el euskera se libra. Seguro que se acuerdan de Manuel Sarrión, el árbitro de Huelva y adscrito al colegio guipuzcoano que supuestamente dijo antes ddel partido de la Preferente vasca entre el Idiazábal y Elgoibar a representantes de ambos clubes que expulsaría a quien hablara en euskera. Sarrión negó ese extremo y en contra de los testimonios dijo que lo único que pedía era que se dirigieran a él en español porque no entendía el euskera. Pues bien parece que después de tanto lío mediático, el onubense va a poder vivir más tranquilo, porque la denuncia contra él por estos hechos ha sido archivada. Según publica El Mundo Deportivo no será sancionado porque la denuncia interpuesta por ambos clubes no ha prosperado en el Comité de Competición de la Federación Guipuzcoana de Fútbol al "no apreciar motivos suficientes para imponer sanción alguna". Y ha llegado a esta conclusión después de tomar declaración a asistentes y miembros de ambos clubes. Se debía resolver si si el colegiado “ha incurrido en alguna conducta contraria a las normas deportivas que rigen la competición”, pero el dictamen ha sido negativo y los clubes han comunicado que no apelarán. Y mientras tanto, Sarrión ya ha decidido no pitar más en el Pais Vasco y se ha ido a Madrid "por asuntos personales". Aterrizó en Irún hace unos meses para acompañar a su pareja en una nueva aventura laboral en el ámbito inmobiliario y ha vuelto a cambiar de destino por el mismo motivo. Si decide pitar de nuevo, seguro que no hay tantos problemas idiomáticos en la comunidad madrileña.