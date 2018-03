Caraballo y Cruz consiguen el respaldo de la FAMP en la reivindicación de las conexiones ferroviarias para Huelva

huelva24.com

Jueves, 15 marzo 2018

Una situación que, según han subrayado, es "de un abandono insostenible", agravada por la negativa del Gobierno central a recibir a los representantes de la sociedad de Huelva, "lo que se traduce en una total indiferencia hacia nuestra tierra", según ha lamentado Caraballo.



El presidente de la FAMP ha anunciado que mediará ante el Ministerio de Fomento solicitando que reciba a los representantes onubenses para escuchar de primera mano esta reivindicación.



Según ha subrayado Caraballo, "somos fieles defensores del municipalismo y precisamente por ello no queremos diferencias entre ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que es lo que está haciendo el Gobierno de Rajoy al marginar a los onubenses y no invertir ni un euros en nuestros trenes. "En este sentido ha afirmado que "no pedimos nada extraordinario, porque la responsabilidad del Gobierno es ser igualitario y garantizar el desarrollo de todos los territorios de España, algo que con nosotros está incumpliendo".



Por su parte, el alcalde de Huelva ha agradecido la implicación de la FAMP en una reivindicación “que no tiene marcha atrás y que atañe a un asunto de extrema urgencia para Huelva, que ha llegado a una situación insostenible en cuanto a comunicaciones”. Como ha advertido Gabriel Cruz, “no vamos a parar hasta que el Gobierno escuche a quienes representamos a la ciudad de Huelva y su provincia y nos dé una solución real, con presupuesto, calendario y acciones, y no más cuentos de hadas. Necesitamos estas inversiones y las necesitamos ya. Los onubenses llevamos demasiado tiempo esperando y tenemos proyectos y ambiciones que necesitan despegar con unas comunicaciones adecuadas”.



Los representantes de provincia y la capital han expuesto Rodríguez Villalobos que "queremos las mismas infraestructuras que el resto para competir en igualdad de condiciones", ha señalado Caraballo; mientras Cruz ha insistido en que “el déficit de infraestructuras es lo que más está lastrando nuestro desarrollo socioeconómico y turístico. Está mermando nuestra capacidad de competir. Está inhibiendo inversiones, por lo que es fundamental que el Gobierno responda ya con lo que es de justicia para nuestra tierra”. Ambos insisten en que sus administraciones no pueden asumir las competencias que les corresponden a las superiores, con más posibilidades y presupuesto.



Por ello, han vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y al compromiso del Gobierno ante la situación que padecen los onubenses por las conexiones ferroviarias "exigimos que el ministro nos reciba, para que recordarle que con este abandono se está frenando el desarrollo de nuestra provincia, de nuestro turismo -con Semana Santa a la vuelta de la esquina-, del transporte de mercancías y de pasajeros y la conectividad imprescindible con el resto de España y de Andalucía", indica Caraballo.



"Queremos el compromiso de Rajoy con números y por escrito", ha añadido; "al igual que visitó Huelva para mostrar su preocupación por las playas, ahora tiene una oportunidad de oro para demostrar que realmente le importa nuestra provincia".



Frente común con Cáceres y Badajoz

La reunión con el presidente de la FAMP se produce la misma semana en la que las provincias de Huelva, Badajoz y Cáceres han formalizado un frente común para exigir al Gobierno central la mejora las infraestructuras ferroviarias que las conectan. Ignacio Caraballo, sus homólogos de las Diputaciones de Cáceres y Badajoz -Rosario Cordero y Miguel Ángel Gallardo, respectivamente- el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz,el presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, han denunciado el estado de "tremendo abandono" de la línea Huelva-Zafra, salida natural de Extremadura hasta Huelva y su Puerto, que aspira a convertirse en el puerto de esa región.



Ante la situación actual de la línea, "con averías constantes y una única frecuencia al día que transita a una velocidad de 54 kilómetros/hora y sin inversión desde al año 2011", las tres provincias reclaman "un tren digno, que acabe con la discriminación de ciudadanos de primera y de segunda por parte del Gobierno central". Una unión entre Hueva y Extremadura que consideran "necesaria y justa": para la puesta en marcha de los proyectos mineros actualmente en evolución; la creciente demanda turística de la población extremeña y de Castilla y León; un transporte rápido para la agricultura de prior y una salida hacia el norte de la provincia para el polo industrial y el Puerto de Huelva.

Los representantes onubenses consideran que es el "momento idóneo para que se produzca este encuentro con Extremadura, ya que el Gobierno no recibe a los representantes de la sociedad de Huelva y la reunión con los empresarios no se ha traducido en ningún compromiso del Gobierno".