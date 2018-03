Gorka Santamaría y Boris Garrós, bastante lejos de las expectativas

R. Ubric

El fútbol es un deporte colectivo y el rendimiento individual depende en muchas ocasiones de que al conjunto le vaya bien. Se puede discutir que el sistema de juego no le haya venido bien a las características de Boris Garrós y Gorka Santamaría, como también es una realidad que no han gozado de demasiadas oportunidades de marcar a lo largo de los partidos. Pero también es una verdad irrefutable del mundo del deporte rey que a los delanteros se les juzga al final de una temporada por los goles, y a falta de nueve jornadas ligueras tanto Boris como Gorka están aprobando en el tema de dejarse la piel por el Recre pero no en el de los tantos marcados, y más después de las expectativas que crearon en su llegada y viendo los números que habían logrado en Segunda B en anteriores ejercicios.

Boris Garrós suma ocho goles y cuatro de ellos han sido de penalti. La pasada temporada a estas alturas acumulaba 19 y finalizó el ejercicio con 25. Por su parte, Gorka Santamaría acumula tres dianas y hace tres campañas, cuando ascendió a la categoría de plata con el filial del Athletic de Bilbao, llevaba 12 tantos en la jornada 29. Acabó la campaña con 15 y en el 'play-off' logró otros tres más, finalizando la temporada con 18.

Además, el Recre ha echado de menos, por ejemplo, los goles de Núñez, que en Segunda B logró cinco hace dos campañas y tres la pasada, mientras que en la presente aún no se ha estrenado. Santi Luque y Antonio Domínguez se marcharon, por ejemplo, en el mercado invernal sin inaugurar su casillero, mientras que la pasada campaña anotaron siete y ocho tantos, respectivamente, en el Melilla y el Decano.

Sí que mejoran sus cifras de cara a la portería contraria hombres como Rafa de Vicente, que anotó en Segunda B tres goles la pasada campaña con el Recre y ninguno hace dos en el Murcia y ya lleva cinco tantos en el presente ejercicio, o Lazo, que suma ya también cinco dianas en esta liga mientras que en esta categoría sólo hizo uno la pasada temporada en el filial del Villarreal y otro hace dos en el filial del Real Madrid.