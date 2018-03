Marc Gasol vive su peor temporada en la NBA

huelva24.com

Jueves, 15 marzo 2018 | Leída 9 veces

BALONCESTO

La NBA sigue demostrando que es una de las mejores competiciones deportivas del mundo. La competitividad de la liga de baloncesto es una constante a lo largo de las temporadas. Ese hecho provoca que franquicias que luchan un año por Playoffs, puedan ocupar los últimos lugares de las conferencias en la siguiente campaña. Un caso que le está ocurriendo a Marc Gasol, uno de los jugadores españoles en equipos de la NBA.

El pívot catalán está viviendo una de sus peores temporadas desde que llegó en 2008 a Memphis. El equipo de Tennessee ocupa la última posición de la Conferencia Oeste con un balance de 18 victorias y 49 derrotas en 67 partidos disputados de la temporada regular. Una marca que colocan a la franquicia como la peor de las dos conferencias de la NBA, con una racha de 18 derrotas consecutivas. Mas allá de eso, la franquicia afronta una de las peores campañas desde que se trasladaron de Vancouver a Memphis en 2001, año en el que seleccionaron a Pau Gasol en el Draft. Hay que remontarse a la 2006-07 para encontrar el peor balance de la franquicia con 22 victorias y 60 victorias.



Rendimiento personal

A pesar del bajo nivel colectivo, Marc Gasol sigue siendo el líder indiscutible de su equipo. El pívot promedia 17.7 puntos y 8.5 rebotes por partido, unos números similares a las últimas temporadas. De hecho, se sitúa como el sexto jugador en esa posición que más puntos anota por partido, mientras que es decimoséptimo en el apartado de rebotes. Un rendimiento individual que no es suficiente para conseguir victorias.

La baja Mike Conley por una lesión en el tendón de Aquiles es uno de los elementos a la hora de analizar la temporada de Memphis. El base sólo ha podido disputar 12 partidos en la presente temporada. Un escudero que ha sido una pieza clave junto a Gasol a la hora de llevar a la franquicia a los playoffs en los últimos siete años. De hecho, el pívot español únicamente se ha quedado fuera de la postemporada en dos ocasiones desde que aterrizó en la NBA.

A la baja del base se han sumado en esta temporada las salidas de dos jugadores de peso en los últimos años como han sido Zach Randolph y Tony Allen. También hay que añadir la nula aportación del alero Chandler Parsons, que firmó un contrato de cuatro temporadas con la franquicia por un valor de 94 millones de dólares. Todo ello, junto con la salida del entrenador David Fizdale han provocado una situación insostenible para Marc Gasol en Memphis.

La mala temporada ha provocado los rumores de tanking de cara al próximo Draft. Sin embargo, el propio jugador se pronunció hace unos meses dando su opinión al respecto. “No me puedo permitir tirar una temporada, no me quedan las suficientes. Es un lujo que no me puedo permitir como si tuviera 23 o 24 años”. Unas palabras que tras las malas sensaciones actuales en Memphis abren las puertas a un posible traspaso el próximo verano.