Núñez lo tiene bien claro: "Nuestra afición no se merece volver a sufrir"

El capitán, que después de casi dos meses lesionado podría reaparecer en el choque ante el UCAM Murcia, aunque pide "paciencia" para ver sus "sensaciones" a lo largo de esta semana

Antonio Núñez está de vuelta. El capitán del Recreativo de Huelva volvió este miércoles a los entrenamientos con el grupo y trabaja para estar disponible lo antes posible. En rueda de prensa explicó, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "estoy mejor. Ya de vuelta con el equipo, hoy es el primer día que hago el entrenamiento completo con el equipo y en ese sentido muy contento. Todavía voy con un poco de cautela, ya que la cicatriz aún la noto y eso hace que tengas un poco de cuidado a la hora de ir al máximo. Después de siete semanas hay que ir cogiendo sensaciones primero y hoy ha sido un día de eso, de ir cogiendo sensaciones, de ir cogiendo confianza en las acciones más explosivas, pero aún con cuidado".

A este respecto, para un jugador que basa su juego en las acciones de potencia, como el sprint, debe asegurarse encontrarse al 100%. Es por ello que ante sus opciones de jugar el choque de este domingo ante el UCAM Murcia recalcaba que "todo ese tipo de acciones me falta un puntito para sentirme del todo seguro. Si puedo estar esta semana, ese es mi objetivo y estaría encantadísimo, pero depende de estos días de entrenamiento. Tengo que ver a qué nivel estoy y si el míster considera que estoy al mismo nivel de mis compañeros. Quedan días, hay que tener un poco de paciencia".

Del mal momento del Decano también dijo el madrileño que "he visto al equipo que ha mostrado en algunos partido un mejor nivel que en otros. Falta un poco esa regularidad y ese nivel de competitividad que hemos dado en algunos partidos. Incluso en el mismo partido se puede notar esa diferencia. Ese es el camino a corregir, encontrar esa regularidad tan necesaria en el juego".

Núñez espera que "esa irregularidad deje de suceder. Hemos tenido partidos donde hemos competido realmente bien y ese tiene que ser ahora mismo el objetivo. Volver a engancharnos a esa racha, en la que el equipo se muestra sólido e invulnerable, como ha demostrado el equipo a lo largo de la temporada. Creo que es fundamental que recuperemos eso para la recta final. Si lo logramos no tenemos porque pasar por apuros, como está pasando. Nuestra afición no se merece volver a sufrir y sí que terminemos el año tranquilos y con buenas sensaciones".

Del pésimo rendimiento que obtiene el equipo en las jugadas a balón parado dijo que "es algo que me sorprende, ya que al inicio de la temporada dije que teníamos buenos rematadores a balón parado. De hecho se hicieron varios goles en ese tipo de jugadas y pensábamos que íbamos a ser fuertes en esa parcela. Sorprende a todos, pero tenemos nueve partidos para cambiar eso".

Por último reconoció que "no creo que haya falta de ganas en el equipo. Es un tema difícil porque yo vi el partido desde arriba y desde ahí se ve todo muy fácil. Muchas veces en el campo tienes la sensación de que has dado todo y escuchas desde fuera que la sensación era que parecía que faltaran ganas e intensidad. Cuando el rival te supera parece que no quieres, pero es complicado. Falta de ganas no creo que pueda haber en ningún jugador".