Presentado en Huelva ‘El legado de Pablo Iglesias’, obra de José Nicolás Ferrando

En la sede del PSOE

En un acto muy emotivo y fuera del habitual corsé protocolario, la sede de la Agrupación Local de Huelva del PSOE ha acogido la presentación del libro ‘El legado de Pablo Iglesias’, escrito por José Nicolás Ferrando, un joven autor de origen argentino que se ha destacado en los últimos años por una serie de libros de carácter histórico sobre varias ciudades y barrios madrileños. Entre ellos, ‘Letras, el barrio de Cervantes, ‘Retiro y sus barrios’ o el celebrado ‘Chueca’, en el que contó con la colaboración de destacadas firmas como la del fallecido Pedro Zerolo, la activista y primera mujer transexual en ocupar un escaño parlamentario en España, Carla Antonelli, el poeta Luis Antonio de Villena y los escritores Fernando Olmeda y Eduardo Medicutti o el director de La Mar de Onuba, Perico Echevarría.



En El legado de Pablo Iglesias, editado por el propio autor, vuelve a contar con Echevarría, quien firma el capítulo “Los retos del socialismo, y con destacados dirigentes socialistas, como el concejal del Ayuntamiento de Madrid y director de Diario Progresista, Antonio Miguel Carmona, la ex Delegada del Gobierno en Madrid, Lola Carrión, la también concejala en Madrid, Mar Espinar, o el ex secretario general de Juventudes Socialista de Chamberí, Pedro Reig. También firma el epílogo la ex militante del PSOE y afamada bloguera Martu Garrote.



El legado de Pablo Iglesias hace un recorrido por la biografía política del fundador del PSOE y la UGT desde que fuera elegido en 1905 concejal del Ayuntamiento de Madrid por el distrito de Chamberí, su posterior elección como primer diputado socialista en Las Cortes españolas, y la importancia de su figura en la política nacional y en la implantación del PSOE en las instituciones culminada con la llegada a la presidencia del Gobierno de la nación de Felipe González tras la recuperación de la democracia finalizada la etapa negra del dictador Franco.



El acto, que tuvo un carácter muy emotivo, fue introducido por el director de La Mar de Onuba, quién leyó el famoso texto “Lo que yo recuerdo de Pablo Iglesias” -escrito por el poeta Antonio Machado- acompañado por un vídeo con algunas imágenes inéditas sobre el “abuelo Iglesias” que ven la luz pública por primera vez en el libro presentado este martes en Huelva.



A la introducción siguió la intervención del autor, Nico Ferrando, quien explicó los motivos que le llevaron a escribir esta biografía política de Pablo Iglesias Posse, entre otras, la necesidad de condensar en pocas páginas, algo más de cien, la figura y trayectoria de un personaje esencial en la historia de España.



Le siguió la vicesecretaria general del PSOE de Huelva y Primera Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de la capital onubense, Elena Tobar, quien celebró la gran afluencia al acto de presentación del libro y tuvo amables palabras al trabajo realizado por Nico ferrando y los otros autores del libro. Tobar recordó también la enorme influencia de Pablo Iglesias Posse en la política española desde hace casi 140 años, y cómo sus ideales y compromisos han convertido tanto al PSOE como a la UGT en referentes esenciales para la clase trabajadora española.



Por último, intervino el histórico militante socialista y sindicalista Fernando Pineda, primer alcalde de El Campillo tras la reinstauración de la democracia y actual presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Huelva, que agradeció a Nico Ferrando haber elaborado el libro, cuya lectura confesó que había llegado a emocionarle, y concluyó su intervención leyendo el epílogo firmado por Martu Garrote, “porque resume en pocas palabras el sentimiento de pertenencia a la familia socialista”.



El acto de presentación de El legado de Pablo Iglesias tuvo lugar en la sede local del PSOE de Huelva, y contó con la presencia de un centenar de personas, entre ellas varios concejales del Ayuntamiento de la capital y otras localidades, diputados en el Parlamento Andaluz y destacados dirigentes de la UGT.