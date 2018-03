Cortegana valora la sentencia que le exime de pagar 2,3 millones por su salida de la MAS

huelva24.com

El alcalde muestra su satisfacción

El Ayuntamiento ha informado en un comunicado de que la sentencia asegura que, "constatando el incumplimiento sustancial de las obligaciones de contenido económico de la MAS, y siendo esta la causa de resolución del Convenio, según quedó establecido judicialmente, la liquidación practicada no puede resultar ajustada a derecho, en tanto en cuanto su punto de partida no es otro que el incumplimiento de obligaciones inherentes al convenio".

Por ello, "anula en consecuencia la liquidación por importe de 2.296.179,88 euros" y además la mancomunidad "deberá pagar los costes de abogados y procuradores del Ayuntamiento en este proceso".

El alcalde de Cortegana, José Enrique Borrallo (PP), se ha mostrado "muy satisfecho con la sentencia" y ha explicado que, "aunque aún cabe recurso por parte de la MAS, se trata de una sentencia muy bien fundamentada en la que queda claro que el Ayuntamiento de Cortegana actúo conforme a derecho por entender que los servicios ofrecidos no se estaban llevado a cabo de forma adecuada".

Este es el tercer procedimiento entre el Consistorio y la mancomunidad desde que se produjera la salida del municipio en el año 2014, "de los cuales los dos primeros han finalizado ya con sentencia firme a favor del Ayuntamiento de Cortegana", ha señalado José Enrique Borrallo.

Del mismo modo, ha resaltado que desde el equipo de gobierno siempre han defendido que "el pago de esa cantidad no tenía ningún sentido, no solo por los incumplimientos de la MAS, también porque solo habíamos estado durante dos años recibiendo sus servicios, esta demanda no tenía ningún fundamento y así lo ha ratificado la justicia".

Entre "los incumplimientos" del convenio de tipo económico, el Ayuntamiento ha señalado que "no se había abonado por parte de la MAS el canon anual que le correspondía ni la capitalización de 15 años de esa tasa, además, no se había incluido a las pedanías de Valdelamusa y San Telmo, por lo que la cantidad debería ser superior a la que se había establecido".

El alcalde ha destacado que, por otra parte, consideraban que "no se estaba prestando un buen servicio a los vecinos de Cortegana, no existía una atención personalizada y se tardaba mucho en arreglar las averías que se producían". El objetivo era, ha precisado, que "fuera el propio Ayuntamiento el que marcara las tarifas" por lo que están "muy satisfechos con esta decisión porque ahora en Cortegana se paga un 25 por ciento menos que en otros municipios".