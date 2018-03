La ministra Tejerina insiste en que se están tomando medidas "desde el primer momento" por los daños del temporal

Agencias

Miércoles, 14 marzo 2018

En el litoral onubense

Tejerina se ha pronunciado así en el Pleno del Congreso de este miércoles, donde ha sido interpelada por el diputado del PSOE José Juan Díaz Trillo sobre las medidas "estructurales" que va a adoptar el Gobierno ante el temporal que ha sufrido el litoral onubense. Sobre esto, la ministra ha argumentado que se está trabajando "desde el primer momento" para paliar los daños del temporal como "siempre" ha hecho el Gobierno.

"Incluso el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) se trasladó a Huelva y trasladó el compromiso de trabajar intensamente sin escatimar en medios ni en esfuerzos para restaurar los daños ocasionados tan pronto como sea posible", ha remachado, al tiempo de que ha afirmado que se han activado "ya" el régimen general de ayudas dirigidas a quienes hayan sufrido daños personales o materiales en su vivienda habitual, a corporaciones locales para gastos de emergencias y para propietarios de establecimientos.

La ministra ha explicado que el Gobierno también "ha asegurado la rápida peritación de los daños en el sector agrícola" y "30 peritos" se han desplazado a la zona afectada y "están agilizando al máximo el pago de indemnizaciones".

Por lo tanto, según ha continuado, el Ejecutivo "trabajará para que las playas estén en perfectas condiciones lo antes posible colaborando con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos" para que "lo vivido en los últimos días genere los menores perjuicios posibles".

García Tejerina ha resaltado la política del Gobierno para la costa, "una política integral, realista, con una planificación a medio y largo plazo y sostenible medioambientalmente".

En este sentido, ha destacado que este Ejecutivo ha sido el primero en elaborar Estrategias para la Protección de la Costa en las zonas con mayores problemas de erosión que, en Huelva, en concreto, han servido "para solucionar los problemas estructurales de este tramo de litoral y donde ya están en marcha todos los proyectos de los tramos prioritarios".

"Este Gobierno, además, actúa de forma inmediata, reparando los daños producidos en las playas, a través del Plan Litoral. En 2017 fueron 11,6 millones de euros para Andalucía", ha recordado García Tejerina, que ha concluido remarcando que es "fundamental" la protección del litoral español "por motivos medioambientales, socioeconómicos y porque es uno de nuestros bienes más valiosos".

Díaz Trillo le afea que no haya visitado la zona

Por su parte, el diputado del PSOE Díaz Trillo ha afeado a la ministra que no haya acudido a visitar los daños del temporal. "No sé cómo no ha tenido tiempo de visitarnos, aunque sí es verdad que muchos de de sus compañeros, no sé si zarandeados por las encuestas nos han acompañado", ha dicho, al tiempo que ha recordado que se prometieron "ayudas inmediatas", por lo que ha esperado que en el próximo Consejo de Ministros se aprueben las mismas.

Además, el socialista ha dicho que el Gobierno "no hace los deberes" porque Huelva lleva "años recibiendo migajas y miserias" para la conservación y reparación de su litoral cuando se producen adversidades climatológicas.

En esta línea, ha criticado que las únicas medidas que ponga en marcha el ejecutivo sean "unos metros cúbicos de arena" cuando "hacen falta millones" porque desde la Ley de costas; que, según ha dicho, solo "privatiza"; "se han dejado de invertir 40 millones de euros" en este litoral. "Tómese en serio un actuación estructural a fondo para proteger un bien patrimonial de primera magnitud y también social y económico", ha lanzado a la ministra.