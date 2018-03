El Sercla acoge el acto de conciliación previo a la huelga en la lonja de Isla

El cierre de establecimientos de grandes marcas en el centro el Huelva está a la orden del día y hace tiempo que cerró en la calle Jesús Nazareno la tienda de la firma Adolfo Domínguez. A sus 'fans' les decimos que no lo den todo por perdido, pues parece que tendrá una segunda oportunidad. Pero no, no porque vaya a reabrir aquí o en otro local, sino porque en el lugar donde estaba ubicada se prepara un nuevo negocio.