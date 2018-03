Trabajadores del Hospital Infanta Elena regalarán una agenda al gerente tras más de medio año esperando una reunión

Miércoles, 14 marzo 2018 | Leída 25 veces

No se reúne con la Junta de Personal

Esta Junta de Personal lleva más de medio año intentado reunirse con el Gerente. Se le ha solicitado en distintas fechas, dejándole inclusive la agenda abierta a su disponibilidad. En todos los casos estas reuniones no se han producido porque el gerente ha declinado las solicitudes, simplemente por motivos de agenda.



La Junta de Personal no puede ser un mero testigo de las actuaciones que realiza el gerente en distintos ámbitos que tienen repercusión en los trabajadores y trabajadoras del hospital. No podemos ser un convidado de piedra ya que por derecho tenemos que ser informados, consultados y participar en las distintas comisiones de control, que desde que el gerente tomó posesión no han sido aún convocadas. Los movimientos de los profesionales continúan realizándose sin reunir a esta Junta de Personal y sin ser consultados ni consensuados.



El diálogo, reuniones e intercambio de información, entre la Gerencia y la Junta de Personal es algo imprescindible, para poder realizar las funciones que nos son otorgadas por ley de una forma adecuada. Como manifestación de protesta, la Junta de Personal del H. Infanta Elena va a regalar al Gerente una agenda en blanco, para que establezca fechas de reunión con esta Junta.

Exigimos un cambio de actitud por parte del Gerente y en caso de no producirse este cambio, esta Junta de Personal promoverá las acciones que entendamos oportunas, para poder defender adecuadamente a los trabajadores y trabajadoras de nuestro centro, como es nuestro derecho y obligación.

Junta de Personal del Hospital Infanta Elena