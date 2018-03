El runrún: Suena candidato cofrade para el PP

Miércoles, 14 marzo 2018 | Leída 285 veces

Porque que el PP de Huelva va a buscar a su próximo candidato a la Alcaldía fuera del salón de plenos parece ya una certeza, y tras los rumores que hace o mucho señalaron a José Luis García-Palacios –presidente de la Federación Onubense de Empresarios, entre otros- llega ahora otro runrún, envuelto esta vez en aroma a incienso. Y entre recetas médicas. De verdad que no sabemos de dónde ha salido el nombre que se coloca a la cabeza dela lista de futuribles, pero algunos medios citan a fuentes del partido para señalar a Juan Javier Márquez Cabeza -médico de profesión y estrechamente vinculado a la Hermandad de la Santa Cruz- como el más probable, que no cerrado aún. No le salió mal la jugada al PP la última vez que jugó la carta del ‘independiente’, que se repetiría de confirmarse finalmente este candidato, por estrenar en el mundo de la política. Hasta que llegue la confirmación oficial seguiremos elucubrando, aunque parece que la margarita se deshojará el viernes. ¿Lo querrán o no lo querrán?

De banco a banco en la calle Puerto. El trasiego de mudanzas y cambios, se supone siempre que para mejor, continúa en el centro de Huelva y en esta ocasión no hablamos de un restaurante o una tienda sino de un banco. El local que dejó la entidad bancaria Cajasol en la calle Puerto va a ser ocupado por otra entidad. En esta ubicación estuvo la histórica Cajahuelva, El Monte y después Cajasol tras las diversas fusiones y absorciones. Con la entrada de la entidad andaluza en el grupo Caixa Bank el mapa de oficinas se vio reducido, pues había varias en pocos metros. Quien sale de la estrecha y peatonal calle Rico para irse a la amplia y transitada calle Puerto es Ibercaja, que ya tiene puesto el rótulo en el local, aunque parece que aún quea mucho por hacer en su interior. La oficina de la calle Rico sigue funcionadno con normalidad y lo más probable es que se mude al nuevo local. No obstante, esto no está confirmado y ni en la oficina antigua hay cartel alguno que indique que se va a cerrar en una fecha determinada ni en la nueva hay tampoco ningún indicativo que anuncie cuando abrirá sus puertas. El local ha estado mucho tiempo cerrado y parece que los propietarios sólo han confiado en otro banco como inquilinos.

Esperando el contenedor. Los vecinos del centro no parecen haber encajado demasiado bien el nuevo sistema de reocogida de residuos implantado recientemente desde el Consistorio. Una vez más hemos recibido un comentario vecinal que pone de manifesto que las buenas intenciones de la Concejalía no estan siendo acompañadas por la organización y los medios adecuados. Y para demostrarlo nos envía una curiosa imagen: la de un oso de peluche sentado en una silla –imaginamos que alguien se deshizo de ellos abandonándolos en la vía pública–, que parece estar esperando a que los empleados municipales traigan los contenedores, algo que teóricamente debería ocurrir a las 20.00 horas pero que en muchas ocasiones no se cumple.

Hasta qué hora vamos a tener que estar esperando los vecinos de la popular Plaza Niña para poder tirar la basura en los contenedores que, sin duda, los sobrepasados operarios se afanan en poner por todo el centro de Huelva, y en la cantidad de dos en dos. ¿Como el osito de peluche de la imagen? Está claro, que la idea del alcalde de retirar los contenedores en toda la zona centro y al no contar el Ayuntamiento ni con los medios ni con el personal suficiente, esta idea se vuelve en su contra y más que lucir los rincones de nuestra preciosa ciudad, la afean. Entiendo a algunos vecinos de la zona, que ante los intentos reiterados de dejarlo en los contenedores y la ausencia de estos los dejan en el lugar establecido para los mismos; otros nos desplazamos a contenedores "más puntuales" y aprovechamos las noches tan agradables de estos días para dar un paseo por la zona.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el panorama no es demasiado tranquilizador en este sentido, aunque esperemos que el Ayuntamiento reaccione a tiempo para que la gente que atestará las calles peatonales durante esos días no tenga que andar sorteando los residuos que siguen depositando muchos vecinos que no quieren –o no pueden, en casos muy concretos– cumplir con las nuevas impuestas por el equipo de gobierno.