Pedro Jiménez: "Me parece lamentable que el señor Zambrano ni siquiera se dignara por cortesía a responderme"

Pedro Jiménez, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, abordó la actualidad del Recreativo de Huelva en su paso por la tertulia de Canal Luz Televisión. Así, el político onubense quiso abordar la moción aprobada en el pleno municipal hace dos semanas, con la que se insta al consejo de administración del Recreativo de Huelva a convocar la junta de accionistas, con el objetivo de entregar a los grupos municipales una copia del contrato firmado con Eurosamop.

"Habría que notificarse por vía notarial, en el supuesto de que sea una minoría quién solicite la convocatoria de la Junta de Accionistas. No estamos en el caso, estamos hablando de que el Ayuntamiento es el propietario del 98% de las acciones. Con lo cual, no sería necesario nada de eso, simplemente con que los miembros del consejo de administración, que están nombrados por el Ayuntamiento, soliciten la convocatoria de la Junta de Accionistas, sería suficiente con eso. Lo que ha hecho el pleno es mandatar a los miembros del consejo de administración a que la soliciten, con un único punto en el orden del día que es la entrega de una copia del contrato a los concejales del Ayuntamiento de Huelva", apuntó en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es.

También recordó Jiménez que "a partir de la aprobación de la moción no tenemos ninguna noticia. Es algo que le compete al alcalde, al señor Fernández y al equipo de gobierno el garantizar que los representantes del Ayuntamiento de Huelva en el consejo de administración, nombrados por el Ayuntamiento, convoquen esa Junta General de Accionistas".

Pedro Jiménez se lamentó de no haber recibido respuesta por parte de Manolo Zambrano, presidente del Decano, cuando le reclamó en su momento el poder acceder al contrato: "Nosotros nos dirigimos en su día al presidente y no ha respondido. No se ha dignado ni siquiera en responder, pensaba que al menos por cortesía me respondería y no lo ha hecho. Yo me dirigí como portavoz del grupo municipal Izquierda Unida al señor Zambrano, solicitándole una copia del contrato porque él es el firmante de ese contrato y no he tenido ni siquiera respuesta. Algo que me parece lamentable, podía haber respondido cualquier cosa".

El representante de Izquierda Unida en el consistorio onubense denunció que "los 7,5 millones de euros que ha pagado el Ayuntamiento de Huelva, a cuenta del Recreativo de Huelva, se ha subrogado el crédito que tenía con Hacienda. Con lo cual, está sujeto a la ley tributaria y la ley tributaria tiene un periodo de prescripción de cuatro años. Si a los cuatro años el Ayuntamiento no ha recuperado el dinero, la deuda prescribe".

Por último Jiménez comentó que "cuando se expropiaron las acciones del Recreativo, se dijo que el club se iba a vender en tres meses. Yo dije en su momento que era mentira y que se estaba engañando a la gente. Si no lo hemos vendido en tres años, ¿quién dice que lo vamos a vender en tres meses si las circunstancias son las mismas? Se ha ido en engaño tras engaño. ¿Por qué no expropió el club la Junta de Andalucía que tiene un presupuesto de 34.000 millones de euros? ¿Por qué lo tiene que expropiar el Ayuntamiento, que tiene un presupuesto de 120 millones? Si es un Bien de Interés Cultural... Si la ley de patrimonio de Andalucía le da la competencia a la Consejería de Cultura. Mentira tras mentira".