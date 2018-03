Pepe Fernández: "Hay muchísimos acreedores que están con las deudas caducadas y siempre reclaman cuatro, que siempre son los mismos"

huelva24.com

Martes, 13 marzo 2018 | Leída 172 veces

fútbol > recreativo

Pepe Fernández, concejal del Ayuntamiento y uno de los rostros reconocibles en cuanto al papel del equipo de gobierno con respecto al Recreativo de Huelva, intervino este lunes en huelvafm, donde habló de varios asuntos relacionado con la actualidad del club decano.

De la venta del club aseguró, en declaraciones recogidas por el portal albiazules.es, que "en el pasado tuvimos que sacarlo a la venta como ahora. Yo no quiero vivir otro 30 de junio como los que hemos vivido... Se ha facilitado siempre toda la información que nos han requerido. ¿Alguien recuerda el del maletín de los 4 millones que iba por Huelva? A ese le he escuchado como a todos. En aquel momento eran dos y me sorprendió escuchar que eran cuatro. Nosotros hemos escuchado a todos los que han llamado a la puerta del Ayuntamiento. El que esté interesado en comprar el club solo tiene que acceder al perfil del contratante del Ayuntamiento de Huelva cuando salga el pliego de condiciones. Carlos Hita y el presidente del club no son las personas que venden el club, el club lo vende el Ayuntamiento. Tengo que dejar claro que el club no está vendido ni apalabrado, no podemos vender el club a nadie. El pliego de condiciones será el que nos diga cómo nos van a devolver los 9,3 millones de euros y presente un proyecto de viabilidad para que el club no pase por penurias".

Del futuro económico de la entidad recreativista, el concejal dijo que "con el paso que se da por parte del Ayuntamiento, pagando la deuda contra masa de Hacienda y la parte de la derivación de la Seguridad Social, estamos hablando de... Salvo que haya un pasivo oculto, ya que hemos tenido dificultades porque faltaba documentación para poder hacer las auditorias, el acuerdo singular está entre los 220.000 y los 240.000 euros al año, que se paga en dos partes. Son unas cantidades muy asumibles y la clave estará en como nosotros, como corporación, exigimos que se devuelva ese dinero. Después de eso, el Recreativo no tiene grandes deudas. Tiene la parte del concurso, que además en los últimos años mientras que el Ayuntamiento ha estado pendiente de esta cuestión, no se han abonado más de 150.000 euros. Hay muchísimos acreedores que están con las deudas caducadas... La verdad es que siempre reclaman cuatro, siempre son los mismos. Hay que pagar a Hacienda, a la Liga de Fútbol Profesional que es la cuantía más importante, Seguridad Social y Hacienda que tienen una pequeña parte vinculada al concurso, que puede ser en torno a otros 150.000 euros... Sin duda el cambio que se le ha dado a la situación es muy importante. ¿La clave cual es? La fórmula que nosotros entendamos para ver como se pagara ese dinero. Tenemos que ver como se reintegrará ese dinero y si al final no vienen a comprar el club, como ya pasó la otra vez que lo sacamos a la venta, pues entonces tendremos que barajar otras fórmulas. Habrá que sentarse con el interventor, con el secretario y ver los mecanismos que podemos utilizar".

Preguntado por el contrato que el club firmó con Eurosamop y si se hará público, Fernández dijo que "en cuanto a toda la información que se podía poner encima de la mesa, es cierto que ya se le ha facilitado a los portavoces. Se les explicó, ya que vino un responsable de la empresa y les explicó todos y cada uno de los elementos de ese contrato. Se respondió todo lo que ellos preguntaron".

En cuanto a los intereses que puedan tener con respecto a la venta del club o permanecer con la actual situación, en la que una empresa externa se encarga de la gestión, el concejal dijo que "al Ayuntamiento de Huelva lo que le interesa es que el club tenga un propietario. Ya se verá si es con el 80% de las acciones, con el 99% o las que sean. Ya se verá, pero que tenga un propietario que tenga la mayoría de las acciones en su poder. Juanma López probablemente esté interesado, pero no he hablado con él de estas cuestiones. Eso sí, también entiendo que si gestiona el club es porque le pueda interesar. De todas formas, ¿nadie recuerda que esto era para Jesús León? Pues al final mira donde está Jesús León. Si les echamos cuenta a todos los voceros... Nosotros no podemos estar desmintiendo. Como también lo que ha salido en prensa nacional... Pero si es que el club ya salió a la venta por cero euros".

Preguntado por los honorarios que tendrá Eurosamop por su gestión, Fernández aclaró que "este año cero euros y el año que viene un 15% de los ingresos". Y si en caso de venta el club recayera en manos de un grupo ajeno a Eurosamop "entrarían con unos gestores ya dentro". También advirtió que "para algunos el problema es el contrato y hace seis meses era otra cosa. Yo puedo entender el interés de la gente, pero esto se verá con el tiempo".

Por último aseguró que el contacto con Juanma López y su grupo se originó "con el consejo de administración. El Ayuntamiento no tuvo nada que ver, pero si nos sentamos con todos los que llegan para preguntar".