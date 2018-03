El runrún: Una segunda oportunidad para Adolfo Domínguez

huelva24.com

Martes, 13 marzo 2018 | Leída 363 veces

confidencial

El cierre de establecimientos de grandes marcas en el centro el Huelva está a la orden del día y hace tiempo que cerró en la calle Jesús Nazareno la tienda de la firma Adolfo Domínguez. A sus 'fans' les decimos que no lo den todo por perdido, pues parece que tendrá una segunda oportunidad. Pero no, no porque vaya a reabrir aquí o en otro local, sino porque en el lugar donde estaba ubicada se prepara un nuevo negocio.

Bueno, nuevo no es, sino más bien próximo. Estaba enfrente concretamente: se trata del Supermercado El Jamón, situado en la misma calle pero que por lo que se ve ha visto que ese local es mejor y va a cruzar de un lado a otro para seguir atendiendo a sus clientes. Abrirá el próximo viernes 16 de marzo, como ya anuncia en el escaparate. Tiene la ventaja de que no va a tener que irse lejos y la mudanza es fácil, tanto por proximidad como por el hecho de que la calle es peatonal y no va a tener que estar pendiente de la circulación de coches, aunque sí de la de peatones, que a ciertas horas puede ser bastante numerosa. Las ‘mudanzas de proximidad’ por así llamarlas, están de moda, pues ya dimos cuenta del traslado de Stradivarius al local contiguo, donde estaba H&M. El nuevo supermercado se suma también al estreno de otros de los que ya hablamos, como el MAS&GO de la calle Arquitecto Pérez Carasa, junto al Agmanir, y el de Cash Fresh en la calle San Sebastián, donde antes había un MAS. Los movimientos se suceden y aún hay más por contar.

Un Carrasco de andar por casa. Hace ya años que nos hemos acostumbrado a verlo entre multitudes, llenando estadios y enormes auditorios a la medida de una popularidad que él se ha tomado, al menos aparentemente, con la naturalidad de ese chico de Isla Cristina que dejó su pueblo hace cuatro días para comerse el mundo. Hoy, habiendo dejado ya atrás la vorágine de una gira multitudinaria y muy exigente, Manuel Carrasco ha querido enseñarnos esa otra cara que siempre que puede se empeña en recordarnos, para alegría de su parroquia. Con cierto aire melancólico, quizá fruto de la cantidad de días grises que llevamos atravesados, el cantautor onubense agarró su guitarra, y a media luz, sin ningún tipo de artificio, se grabó cantando ‘En la memoria de los sentimientos’, el tema que cerraba su álbum ‘Habla’.... y se lo regaló a sus seguidores a través de Facebook, acompañándolo de un mensaje: “Días de lluvia’. ¡Ay, Manuel!

¿Y aquello del Oficial de Enlace con la afición? Seguro que con la que está cayendo a nivel institucional y deportivo en el Recre, asuntos como este son a día de hoy completamente secundarios y casi banales, pero no está de más recordarlos para ver que hay cosas que se están haciendo bien dentro del Decano y otras que no tanto. Este miércoles se cumplen seis meses desde que el Recre anunció a bombo y platillo que iba a crear una nueva figura, la del Oficial de Enlace con la Afición, descrito en la página web oficial de la entidad albiazul como "un nuevo elemento dentro de la estructura del club que permitirá un canal de comunicación directo entre los aficionados y el Consejo de Administración. Con la puesta en marcha de esta herramienta, los aficionados podrán comunicar, de un modo reglado, sus dudas, quejas o propuestas de mejora a la directiva del club". Como plazos para optar a convertirse en esa figura, se explicaba que "cualquier abonado puede desempeñar el puesto de SLO o estar dentro del equipo de trabajo. Todos aquellos que quieran ser candidatos a ocupar este puesto deberán dirigir su curriculum a la dirección de correo electrónico [email protected] antes del viernes 22 de septiembre. El club abrirá un proceso para seleccionar a las personas que desempeñarán estas labores". Y dentro de los requisitos, uno de ellos, por ejemplo, era el de poseer un "nivel básico de inglés". El caso es que hubo sectores del Recre a a los que no les sentó del todo bien esta novedosa idea y para no agriar más la complicada situación y no crear un nuevo tema polémico en el entorno del Decano el caso es que, como si de los tiempos del innombrable Pablo Comas se tratara, todo apunta a que el asunto pasará a la historia y se quedará tan solo en un propósito de buenas intenciones.