El PP destaca la mejora de la línea ferroviaria entre Huelva y Sevilla aprobada por ADIF

Juan

“ Cambiar traviesas, algunas de madera del siglo XIX, para ponernos al nivel de "los cercanías de Sevilla". Hacer dos apartaderos, pagados por el Puerto no con los impuestos que todos pagamos, en vez de doble vía para que nuestros trenes de mercancías no tengan que parar. Ese es el proyecto del Gobierno del PP con Huelva. Verguenza me daría tener que defenderlo, aunque algunos parece que les falta hasta eso. „