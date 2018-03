Nacho Romero: "Este año me he echado a un lado en ataque y mi esfuerzo está siendo sobre todo en defensa"

R. U.

Martes, 13 marzo 2018

El veterano pívot del Huelva Nacho Romero ha atendido este martes a Onda Cero y comenzaba aludiendo al importante triunfo logrado el pasado sábado frente al Medacbasket. "Nos hubiese gustado no perder esa renta de 16 ó 17 puntos de ventaja que teníamos porque nos hubiese venido bien para después jugar el partido de vuelta con ellos, pero bueno, puestos a darle emoción la gente pudo disfrutar también. Nuestro objetivo al principio era meternos en esta fase, y ha dado la casualidad entre comillas de que ahora nos estamos encontrando en nuestro mejor momento a nivel físico y táctico. Ahora mismo nos vemos capaces de poder clasificarnos sobre todo en ese tercer puesto que nos daría el pase a la siguiente fase para después poder luchar en la 'final four' para ascender a la LEB Plata", indicaba en declaraciones recogidas por huelva24.com.

El cordobés se muestra optimista sobre las opciones del equipo que adiestra Javier Rodríguez Walls de luchar por el ascenso hasta el final del ejercicio: "En la segunda vuelta ya estamos jugando los cinco mejores de cada año y hay equipos que están hechos para subir a LEB Plata, como son Algeciras y Cazorla, y contra ellos podemos plantarles cara y ganarles si tenemos un buen día, pero lo normal es que te ganen y centrarnos en una gran guerra por la tercera plaza cuatro o cinco equipos. Por ejemplo, Melilla parecía descartado y ha fichado bien ahora, está jugando a un gran nivel y se ha metido en la pelea. Así que si ahora ganamos en Almería recibiremos luego a Melilla en otro partido a muerte. Todos los equipos fuera de casa pueden permitirse un poco el lujo de pinchar, pero en casa no".

Del próximo duelo liguero, Romero apuntaba que "Almería no es Cazorla, con todos mis respetos. Es un equipo creo que asequible para poder ganar fuera. No es La Línea, Algeciras o Melilla incluso, así que es una de las oportunidades que se te pasan de vez en cuando por delante y hay que intentar aprovecharla aunque nos está costando un poco ganar a domicilio".

Por último, aludía a su papel personal y recordaba el palmeo que le dio el triunfo a su equipo el pasado fin de semana en el último suspiro del partido: "Son cosas que pasan. Después de un partido malo en ataque, al final el querer ir al rebote hace que consigas el premio, pero lo importante es que el equipo logre el triunfo. Este año me he echado a un lado porque ya tenemos bastantes buenas bazas en ataque y no hay balones para todo el mundo. Así que en ataque prefiero repartir juego y aportar mi experiencia y mi esfuerzo está siendo sobre todo en defensa".