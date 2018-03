El Conquero insiste en que hay “irregularidades” en su exclusión de Liga Femenina y recurrirá al Supremo

Mario Asensio

Martes, 13 marzo 2018

Baloncesto

14.07 h. El club onubense entiende que la Audiencia Nacional no responde a los defectos formales y sustanciales planteados y asegura que este nuevo proceso será igual o más largo que éste último y no podría recuperar la categoría antes de tres o cuatro temporadas.

El Club Baloncesto Conquero no se rinde y ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo su exclusión de la Liga Femenina en 2016 tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional que respalda la medida tomada en su día por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y ratificada por el Consejo Superior de Deportes (CSD). Tras no obtener la razón en la sentencia de la Auiencia Nacional sobre su exclusión de la Liga Femenina en 2016, va a continuar en los tribunales peleando por sus derechos. El club tiene hasta final de mes para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y ya trabaja en estudiar el caso para recurrir con “posibilidades reales y ciertas garantías de éxito”.

José Ramón Cotán, abogado del club, ha señalado que si en teoría la Audiencia se reunió el 27 de septiembre y la sentencia tiene fecha de 13 de febrero y el club ha conocido su contenido hace diez días, este proceso es “una aventura”. Para preparar el recurso de casación ante la Audiencia Nacional y pasar el trámite y cumplir los requisitos que se exige para que se pueda estudiar. Si la Audiencia Nacional emite un informe favorable pasa al Tribunal Supremo y una vez que llegue "sabemos cuando entra pero no cuando sale". El plazo es mínimo el mismo de este año y medio pasado o más. "Esta sentencia no es la que queríamos pero si sale bien, algo que cada vez es más difícil, se incorporaría dentro e tres o cuatro temporadas y es una situación compleja”, apunta.



Cotán ha indicado que han vivido la espera de la sentencia “con intranquilidad e ilusión” y que el fallo les “sorprendió” y que al analizarlo jurídicamente presenta “ciertos defectos”, tanto formales como sustanciales. El club decía que la Comisión Delegada de la FEB no tiene competencias para tomar esta decisión de excluir de la Liga Femenina al club y la Audiencia Nacional “ni siquiera plantea una norma jurídica a estas cuestiones”. Se limita a decir que la Comisión Delegada es una “jerárquicamente es un órgano superior”, sin entrar en sus atribuciones, que según el Conquero no se contempla en su articulado y que no han demostrado ni la FEB ni el CSD ni la AN. La presidenta del Conquero, Rosa Espada, ha comparado esta argumentación diciendo que es como si Rajoy por ser presidente del Gobierno se pone a poner multas de tráfico, ya que su cargo no tiene como atribuciones el que pueda ejercer como policía, por ejemplo.

Cotán expone que en el reglamento de la competición y la FEB “no se justifica lo que se ha hecho” y que además no se facilitó ni al club ni a la Audiencia “ni el acuerdo ni el acta de expulsión”, algo que reconoce la Audiencia Nacional, pero que a su juicio no implica que el club sufra “indefensión”. El Conquero entiende que sí porque “sólo tuvo conocimiento de su exclusión a través de un email”, cuando no es lo adecuado y que eso es “un defecto formal”, lo que conlleva “la anulación de ese acuerdo”. También se señala en la sentencia que se presentó el aval fuera de plazo cuando se pidió una moratoria de 72 horas y con respecto a la deuda, se ha insistido que existía y que no fue notificada al club en forma y “eso no puede ser motivo de exclusión”.

Rosa Espada afirma que “no se ha contestado dentro del articulado y las leyes lo que planteamos, las no competencias de la comisión delegada, no le negamos la jerarquía la comisión pero sí las competencias y por ello es nulo el acuerdo. La Audiencia reconoce que no es la forma de contestar por email pero no crea indefensión.

En los artículos del reglamento se dice que había 10 días de plazo para reclamar, pero la justicia interpreta que existen esos artículos para reclamar sólo a clubes que han cumplido con toda la reglamentación y se interpreta que no es el caso el Conquero".





En cuanto a la deuda existente con la Federación, Espada explica que “con fecha abril 2016 se nos manda un parte de la Federación una serie de facturas y yo digo que se pagó dentro del plazo para pagar que se nos dijo y que si no se cobraría como siempre del aval depositado. En el momento de la expulsión nos dice que no tenemos derecho deportivo porque no habíamos cumplimentado la inscripción y pagado los 70.000 euros del aval fuera de plazo y que no se habían pagado 4.600 euros. Alegamos y nos dicen que no se ha cobrado con el dinero del aval. Seguimos diciendo que la FEB tendrá que decir cuando se nos comunica que no está pagada la factura y por qué no se ha pagado con el aval”.



La presidenta ha resaltado que a pesar de que la justicia sigue sin considerar el daño recibido, la viabilidad del club es “la misma que antes”. “Tenemos una cantera con muchos equipos pero no un equipo en el ámbito nacional porque nos echaron”.

Acerca de si tras la expulsión del Conquero hay una mano negra o una cuestión personal, Espada ha asegurao que “todos tenemos una opinión personal, pero yo no soy ni amiga ni enemiga e nadie. Creo que al Conquero se le ha expulsado e una manera que no está contemplada en los estatutos y e manera irregular. Hay un cambio de presidente, pero de Garbajosa sólo fue que antes fue jugador y logró éxitos con la selección española de baloncesto. Se nos trató injustamente y sigo creyendo que no me siento contestada por la justicia. Es cierto que al estar en Huelva y vivir tan aislado no le ha supuesto un beneficio. Quien tiene la llave para formar parte de la Liga Femenina es la Federación y nosotros no éramos el único club que no entregó el aval en plazo y solicitó 72 horas.

“Nunca ha pasado lo que se le ha hecho al Conquero y espero que no lo haya nunca más”, ha afirmado Espada, mientras que Cotán insiste en que “no sabemos cómo se reúne la comisión delegada ni se aporta el acta ni el acuerdo de la reunión. No lo hemos visto y la Audiencia reconoce que no se adjunta tampoco”.

Sobre el hecho de que el club descendiera a Primera Nacional en lugar de a Liga Femenina 2, Cotán ha interpretado que “es claramente un castigo por parte de la federación, porque no se pierde una categoría deportiva sino os. Es una irregularidad más por arte e la Federación. Todo es un conjunto de irregularidades, a pesar e que los órganos judiciales consideran que no crean indefensión”.