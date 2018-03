Pelayo Infante, Carmen Llorca, Juan José Martín, Adriana Serra y Rodrigo Luis González, vencedores del Provincial de Óptimist

huelva24.com

Pelayo Infante, del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, Carmen Llorca del mismo club y ambos en categoría sub 16, se proclamaron campeones. Mientras que Juan José Martín, del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría y Adriana Serra, del RCMTPU, se apuntaron la victoria en sub 13, con Rodrigo Luis González Pérez, del CDNPU alzándose con la categoría sub 11.

Además del premio a los ganadores y segundos y terceros clasificados de cada categoría, la organización decidió premiar al regatista más joven de la flota, que recayó en Rafael Vandewalle, del CDNPU, que participó con tan sólo siete años de edad.

Ya en la entrega de premiación estuvieron presentes las autoridades en la sede del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría, tales como Gaspar Llinares, delegado de la Federación Andaluza en Huelva, Pepe Toronjo, vocal de Vela del RCMTPU, Juan Luis González, vocal de Vela del CDNPU y diferentes representantes de las empresas patrocinadoras y colaboradoras del evento. En cuanto a patrocinio, el club costero quiere agradecer a Concesionario Nissan Andalsyr y Crátera Intervenciones subacuáticas su inestimable apoyo así como a la Federación Andaluza de Vela, ACNA, Ayuntamiento de Punta Umbría, Decoma, Coca Cola y La Canoa Viajes y Excursiones su colaboración.

Según el vocal de Vela del Club Deportivo Náutico de Punta Umbría, Juan Luis González, “al final se pudo salvar una jornada muy complicada por el viento y el agua, por lo que damos las gracias a todos los deportistas y sus entrenadores que hicieron lo imposible para que se celebrase”.