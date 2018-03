El Ministerio de Industria dice que no concederá permiso final al proyecto de Gas Natural en Doñana sin el visto bueno del IGME

huelva24.com

Martes, 13 marzo 2018 | Leída 18 veces

Responde así a una pregunta planteada por EQUO

Lo ha reclamado el partido verde tras la respuesta recibida a una pregunta planteada por el coportavoz federal y diputado de EQUO, Juantxo López de Uralde, tras filtrarse informaciones indicando que el IGME había detectado “alta peligrosidad” en uno de los almacenes de gas planteados en el espacio natural.

En la respuesta recibida por el diputado se señala que “según lo previsto en la autorización, las instalaciones no podrán entrar en funcionamiento hasta que el propio IGME valide estos estudios adicionales. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no permitirá la puesta en marcha del proyecto en tanto dichas modificaciones no se realicen de forma absolutamente satisfactoria. Esto resulta lógico pues ha sido el propio Ministerio quien ha solicitado dichas modificaciones y ha requerido y requerirá todos los informes adicionales que sean necesarios”.



Según se desprende de su respuesta, pese a la Autorización Ambiental Unificada positiva el Ministerio condiciona la autorización definitiva al cumplimiento de todos los requisitos ambientales, de seguridad, etc., “y nosotros, que podemos adelantar que estos requisitos no se cumplen, porque científicos y el propio IGME ya lo han apuntado, pedimos que se paralicen los trabajos y movimientos relacionados con el proyecto para evitar los impactos que ya se vienen produciendo en un entorno especialmente sensible”, ha señalado López de Uralde.

“Pedimos la paralización cautelar de la ejecución del Proyecto Marismas Occidental, la primera fase actualmente en ejecución, hasta conocer la valoración definitiva del IGME”, ha insistido por su parte la coportavoz de EQUO en Huelva, Isabel Brito. “No tiene sentido continuar con los trabajo previos si luego la autorización no se va a conceder, no pretendan luego reclamar compensaciones por la inversión ya realizada. Lo mejor que puede hacer Gas Natural es irse de Doñana ya”, ha incidido Brito.

“Necesitamos paralizar este proyecto y dejar de otorgar autorizaciones a similares, que sólo abundan en un modelo energético obsoleto y sucio”, ha señalado por su parte la coportavoz de EQUO Andalucía Verdes y parlamentaria andaluza, Carmen Molina. “Debemos aprovechar el potencial de nuestra tierra para situarla a la vanguardia de las energías renovables, su producción y impulso”, ha concluido.

Desde EQUO se viene reclamando desde el primer momento, tanto mediante la movilización en las calles como con iniciativas en las distintas instituciones, la paralización de este proyecto gasístico, para el que recientemente desde EQUO Huelva, y tras reunirse con la subdelegada del Gobierno, ha solicitado la retirada de la declaración de interés general. Así, desde la formación aseguran que seguirán poniendo el foco en proteger Doñana de la especulación y de un combustible fósil “que no es necesario y que frena la expansión de las energías limpias”.