El central onubense José Antonio Domínguez abandona el Avilés por los impagos

Martes, 13 marzo 2018

«No he podido aguantar más, vivo a mil kilómetros de aquí y sin cobrar tu sueldo es imposible mantenerse por más tiempo. Me da pena porque había decidido seguir hasta el final, pero en el club nadie nos da una esperanza, una fecha para cobrar y he optado por marcharme», dijo Domínguez, como recoge el portal elcomercio.es. Con el Avilés, que marcha en puestos de descenso en el grupo II de Tercera División, ha disputado 16 partidos, con un gol. El conjunto avilesino le debe a sus jugadores cuatro mensualidades, desde noviembre a febrero.