El runrún: Lefties también cae

Lunes, 12 marzo 2018 | Leída 2139 veces

confidencial

La tienda de ropa que dio vida a lo que un día fue el siempre recordado Cine Emperador en la calle Berdigón ya no abrirá más sus puertas. Lo avisamos en su día en este apartado y el sábado fue el último que la tienda estuvo a disposición de sus clientes, con la alarma sonando cada dos por tres, como siempre, al cruzar alguien el arco de seguridad de la entrada. Lefties dice adiós y se suma a otras tiendas que también se despidieron antes del centro con preámbulos de rumores y desmentidos interesados. Pero la verdad es la que es y ya cerraron otras como Pull and Bear, Berskha y Oysho y Massimo Dutti y ya sólo siguen en pie Zara, Zara Home y Stradivarius, que acometerá una mudanza como dijimos. Como con cada cierre anterior, se abre el debate de a qué se deben estos cierres; probablemente estrategia comercial y apostar decididamente por Holea antes que por el centro, donde desde luego ventas también se han producido a buen nivel. ¿Se parará aquí? Probablemente no.

Puro Chup Chup, fin de ciclo. Uno de los restaurantes más originales y vanguardistas de Huelva tiene los días contados en la capital. El famoso Puro Chup Chup, que durante los últimos años ha sido bandera de la cocina iconoclasta y de calidad, conjugando los mejores productos del mar y la tierra onubense fusionados con otros menos habituales de otros puntos del mundo en recetas de siempre y otras típicas otras culturas y tradiciones plasmadas de un modo especial. Pues según se publica en el portal milanuncios se traspasa, algo que hemos confirmado con sus responsables. En el anuncio se dice:

“Traspaso bar restaurante en pleno centro de Huelva, calle Rábida, totalmente peatonal. Todo incluido en el traspaso solo abrir y funcionar. Traspasamos única y exclusivamente por traslado de localidad. Negocio en funcionamiento y a pleno rendimiento, cuentas totalmente demostrables. Gran oportunidad de negocio con posibilidad de traspaso antes de Semana Santa. Negocio muy bien posicionado y saneado 100% con posibilidad de asesoramiento”.

Pero como todo no son malas noticias, podemos decir que una parte del alma de este negocio continúa en El Rompido y que próximamente otro de sus socios iniciará un nuevo proyecto. Durante marzo y abril el Puro Chup Chup seguirá como siempre. Después tocará reinventarse.

Tres Caídas repondrá el azulejo. A pesar de que a algunos de nuestros lectores les llamó la atención que destacáramos la noticia del accidente que acabó con el retablo cerámico de las Tres Caídas junto a La Palmera, el hecho de que a estas horas acumule casi 3.400 lecturas nos anima a comentar, aunque sea en nuestro runrún, cuál ha sido la reacción de la Hermandad. A través de Facebook, la Junta de Gobierno de la cofradía explicó que el azulejo que resultó destrozado fue recuperado por la corporación aunque, como es lógico, “ha quedado inhabilitado para su exposición”. No obstante, se ve que no han perdido ni un minuto en decidir, “en comunicación con el Ayuntamiento”, la reposición “en el menor plazo de tiempo posible” de ese pequeño monumento que señala el inicio de la cuesta que cada Lunes Santo congrega a miles de personas para ver el ascenso del paso de Jesús de las Penas hacia su destino, en el Polvorín. Y por supuesto, la Hermandad se ha felicitado de que en el accidente no se hayan producido daños graves, personales especialmente, sino únicamente los que afectaron a una obra no exenta de valor artístico y sentimental.