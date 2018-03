Four Corners Quartet y Win Mertens, esta semana en el Gran Teatro

huelva24.com

Lunes, 12 marzo 2018

El jueves y el viernes

La actuación de Four Corners Quartet en Huelva se enmarca dentro del circuito ‘Jazzymás’, un festival que está recorriendo la provincia para llevar a distintos puntos de la geografía onubense una muestra del mejor flamenco, blues, el rock y el jazz, sin olvidar las músicas del mundo y sus infinitas fusiones.



Four Corners Qaurtet es un proyecto que nace del encuentro de cuatro músicos procedentes de cuatro ciudades españolas que se unieron en Barcelona a finales de 2016. Cuatro jazzistas de ‘cuatro esquinas’ con un nexo común, la pasión por la tradición del cancionero popular norteamericano.



En la capital onubense estos músicos ofrecerán un amplio repertorio que destaca por el respeto por el sonido, el lenguaje y la estilística de grandes maestros del jazz, que sirven de punto de encuentro y empuje hacia un universo improvisativo alejado de clichés.



Este cuarteto se constituye bajo el liderazgo del flautista malagueño Fernando Brox, uno de los músicos más brillantes de la nueva generación de jazzistas nacionales y el guitarrista catalán Joan Fort, que con apenas veinte años ha logrado destacar como uno de los nuevos valores de la guitarra jazz de la ciudad condal. Junto a ellos, dos músicos que son ya todo un referente desde años en la escena española, el contrabajista gaditano José López y el baterista extremeño Javier del Barco.



La programación de esta semana en el Gran Teatro se completará este viernes con la actuación de Wim Mertens, compositor belga que dentro de su gira internacional recalará en Huelva con un espectáculo basado en su último álbum ‘Cran aux Oefs’, una trilogía de ‘musi-fiction’ donde se dan cita la Bruselas contemporánea, la antigua Roma y la Grecia antigua, para cuestionar la conexión entre la música, la poesía y la verdad.



Desde su debut discográfico en 1980, Mertens ha recorrido la mayoría de países del mundo y actualmente cuenta con más de 60 álbumes a sus espaldas. En este concierto tocará principalmente canciones de los discos Charaktersketch, What are we, locks, to do? y Dust of Truths e incluirá nuevas composiciones de su próximo álbum, interpretando además grandes piezas de la trilogía junto a la violinista Tatiana Samouil.



