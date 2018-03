Deverguenza

“ En el fútbol te pueden sacar los colores un día que tengas malo, pero sí esos colores te los sacan cada dos por tres, entonces no es cuestión de no tener el día, la cuestión es que los que juegan no están a la altura de ningún rival, ya sea de la zona alta o de la baja. Los jugadores que conforman la plantilla del primer equipo han demostrado ser jugadores sobrevalorados, sin ningún tipo de actitud, sin compromiso, y por supuesto de no ser profesionales del fútbol. Pensar que en este club han estado jugadores de la talla de Joaquín Pichardo, de Beto, de Uche, de Viqueira, de Alzugaray, de Luzardo, de Gerolami, de Baungatner, de Cazorla, de Marquez, etc....etc.....y ver ahora lo que vemos es para no ir al estadio. La afición de Huelva es demasiado blanda, esto pasa en otro sitio y arde Troya, porque hasta los entrenadores de los equipos contrarios no se explican que con el presupuesto que hay se haga el ridiculo cada dos por tres. Lo que si se, es que ninguno de los actuales saldrá de la segunda b, y muchos no tardarán en jugar en tercera en cualquier pueblo de Dios. „