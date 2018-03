Negredo: “No entiendo por qué somos capaces de competir tan bien una semana y hoy tenemos estos errores”

Mario Asensio

Domingo, 11 marzo 2018 | Leída 368 veces

Recreativo-Melilla

17.27 h. El técnico albiazul reconoce que los suyos no tuvieron el ía que no estuvieron "fiables atrás". "Ellos con lo que les hemos dado nos han ganado. Son un buen equipo y las dos que han tenido las han metido”, comenta del Melilla. Afirma que “aún quedan puntos en juego y toca seguir peleando”.

César Negredo, técnico del Recreativo de Huelva, asumía al término del encuentro ante el Melilla que sus jugadores no habían completado un buen partido y se preguntaba acerca del cambio de rendimiento con respecto al duelo ganado ante El Ejido. “No entiendo por qué somos capaces de competir tan bien una semana y cometer hoy estos errores en cadena”, expuso el entrenador madrileño, que volvió a contrastar que “no cometimos un error ante El Ejido y hoy ellos con lo que les hemos dado nos han ganado. Son un buen equipo y las dos que han tenido las han metido”.

“En la primera parte no hemos sido fiables, sobre todo atrás, y hemos concedido cosas que hablábamos y en esos 12 minutos de poca fiabilidad atrás nos han costado el partido”, destacó Negredo, que indicó que “con balón en la primera parte hemos estado muy espesos. Sabíamos lo que queríamos hacer pero a ese ritmo no puede ser, con esa pasividad y falta de movilidad es imposible”.

Ahondó en esta línea para decir que “teníamos poco ritmo y poca movilidad en la parte delantera, en la que por eso pusimos dos mediocentros más físicos, para que los cuatro de arriba resolvieran con su calidad, movilidad y desparpajo. En algunos de los arreones hemos tenido alguna ocasión pero hoy no ha sido el día”. Es por ello que señaló que “aún quedan puntos en juego y toca seguir peleando”.

En cuanto a los numerosos cambios que ha realizado de inicio en sus alineaciones, expresó que “la idea es plantear cada partido para ganar y unos días se jugará de una manera y otros de otra. Ante el Écija queríamos ser protagonistas y hoy nos hemos equivocado en la forma. Teníamos que estar tranquilos, no arriesgar, pero ellos con sus calidad arriba han aprovechado nuestros errores. Cada partido se va a planear de una manera y en cuanto a la alineación me rijo por lo que veo durante la semana para hacer daño al rival”.

Con respecto a la reacción del equipo en la segunda parte, explicó que “hablamos en el descanso que ya no teníamos nada que perder. Si metíamos el 1-2 lo habríamos visto cerca pero ellos han hecho su partido, no exponen nada y les ha salido bien”.

Preguntado por Boris insistió en que “para mí es un jugador más. Ni más ni menos que otro compañero. me limito a ver cómo se le puede hacer año al rival. Él tiene todo mi apoyo y respeto y la semana siguiente puede empezar o no. Gorka es diferente y no te a lo mismo que Boris y queríamos ir más al espacio y movilidad. Puede jugar uno u otro o los dos juntos. Va a haber opciones para todos”.