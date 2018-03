Vuelven los problemas (0-2)

Quemao

“ Esto me está superando...

Ventitantos años siguiendote muchos incluso viajando a verte por toda España pero lo que llevamos pasando estos años me está superando.

No hay actitud, no hay ganas solo apatía y una banda de ineptos que sólo hacen sacarnos de nuestras casillas.

Desgraciadamente creo que mi etapa recreativistas esta llegando a su fin, se que el club nos necesita y que los que nos representan son una auténtica mierda que no saben a que club defienden.

Seguiré siendo socio para alimentar a estos golfos pero es inaguantable ver un partido del decano.

Una auténtica lástima para mi porque me encanta.

Los jugadores no valen ni un duro NI UNOS, y nos venden humo tras humo engaño tras engaño.

FINISH!!!!!!! „