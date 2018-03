El Ayuntamiento de Isla Cristina cifra en más de dos millones los desperfectos del temporal

huelva24.com

Domingo, 11 marzo 2018

500.000 € en Islantilla

Estas cifras son las que se barajan, a priori, en un primer balance realizado por las delegaciones de Playas, Urbanismo y Servicios Generales y hechas públicas en una comparecencia mediática, encabezada por los miembros del cogobierno municipal, es decir, la alcaldesa Montserrat Márquez (CxI), Francisco Zamudio (PA) y Ana Vieira (PSOE).

Como comenzó diciendo la primera edil, "hemos pasado unos días muy tristes e impotentes por no poder evitar los daños debido a uno de los temporales más nefastos que hemos sufrido, sobre todo en nuestra Playa Central pero también en el resto del litoral, con mucha pérdida de arena, infraestructuras, en los campos, inundaciones en viviendas, chiringuitos, establecimientos diversos, en carreteras y calles".

La alcaldesa puso de manifiesto que "al ser éste un caso excepcional y que afecta a todos el municipio, nos hemos reunido todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento para que, desde el Equipo de Gobierno, ofrecerle a los grupos de la oposición todos los datos y gestiones que se han estado realizando y las que vamos a llevar a cabo en adelante, con el fin de que todos estemos unidos frente a esta adversidad".

Márquez también quiso aprovechar la comparecencia pública para "agradecer a tantos ciudadanos que se han preocupado y brindado su ayuda para conseguir devolver la imagen, sobre todo, a nuestras playas lo antes posible".

Monserrat Márquez ha anunciado que "desde el momento que el tiempo lo permitió, OHL, empresa contratada por el ayuntamiento para la limpieza viaria y playas, actuó con la retirada de objetos voluminosos", los cuales, como siguió apuntando la alcaldesa, "continuarán trabajando en la próxima campaña de voluntariado que vamos a poner en marcha, como iniciativa popular que ha nacido a raíz del desastre y a la que se unen propuestas como una gala del mundo del carnaval para recaudar fondos, campaña de imagen a futuro y las cuales están siendo estudiadas para ver su viabilidad".

Dicho esto, la alcaldesa narró la diferentes reuniones que se ha mantenido al respecto y que ha catalogado de "muy positivas y esperanzadoras", haciendo alusión a la llevada a cabo con la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, que se mantuvo con los alcaldes de todas las poblaciones afectadas para "exigirles ayudas inmediatas, tanto al Gobierno Central, como a la Junta de Andalucía". Una reunión a la que asistieron representantes de los empresarios afectados, como agricultores, propietarios de chiringuitos y comerciantes, "trasladándonos la Ministra su compromiso con la zona, pidiéndonos esperanza en que nos van a ayudar de forma rápida".

Tras la reunión matutina con Báñez, ya por la tarde, llegaba a Huelva el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y la Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y en un gesto de unión entre administraciones, visitaron la zona afectada. Como explicó Márquez, "el mensaje fue el mismo, que no nos preocupáramos que íbamos a recibir apoyos para conseguir restablecer los daños ocasionados". Márquez piensa que es esta unión de todos, Gobierno Central, Junta de Andalucía, alcaldes de los municipios afectados e implicación de todos y cada uno de los ciudadanos de cada población "lo que nos servirá para conseguir nuestros objetivos".

La alcaldesa quiso dejar constancia que "predisposición del Gobierno Central como de la Junta de Andalucía ha sido desde el minuto uno, teniendo la visita al día siguiente de la Subdelegada del Gobierno, el Delegado del Gobierno de Huelva se preocupó por nuestra situación, luego vino la Ministra y por la tarde los presidentes del Gobierno y Junta, lo que quiero agradecer", asimismo, Montserrat Márquez dijo que "la preocupación de estas instituciones continúa, hoy, sin ir mas lejos, hemos tenido la visita técnica del Director Provincial de Costas para seguir evaluando la situación para los trabajos de restauración más perentorios de nuestras playas".

La primera edil también habló sobre la convocatoria de ayudas ordinarias "a las que nos hemos acogido mientras llegan las extraordinarias", así como tranquilizar a los comerciantes, pescadores artesanales "que han perdido todos sus aparejos de pesca, incluso embarcaciones", hosteleros, agricultores y sectores afectados porque, como aseguró Márquez, "va todo incluido en el balance final de daños, cuyo informe ya hemos remitido a las administraciones pertinentes".

Seguidamente tomó la palabra la portavoz socialista en el consistorio isleño, Ana Vieira, quien comenzó diciendo que le parecía "increíble la participación ciudadana que hemos tenido ante este temporal, ya sea de forma individual o a través de colectivos, asociaciones, tanto de forma personal como a través de redes sociales". Como siguió diciendo "el único objetivo es el de trabajar juntos para recomponer nuestras playas tras este temporal y que es de agradecer la implicación de todos".

Vieira dijo que "desde la delegación de Medio Ambiente, junto con este ayuntamiento, se está organizando una acción de voluntariado que será el próximo domingo día 18 de marzo, en horario de 8,30 a 12,30 de la mañana, aproximadamente, coincidiendo con la bajamar". La socialista aprovechó para anunciar que "este fin de semana se espera otra borrasca y no sabemos si va a tener algunas consecuencias y por eso no se ha hecho el voluntariado todavía, sino que se va a posponer para esperar que paso y ya veamos exactamente cuáles son los daños que hay que solventar".

La portavoz socialista continuó diciendo que "lo más importante para este Equipo de Gobierno es la seguridad ciudadana y es por ello que el voluntariado se va a realizar de forma controlada y coordinada sin ningún riesgo". "Vamos aponer a disposición de todos los que quieran las inscripciones para que se apunten en la Delegación de Medio Ambiente como en la de Playas o a través de la página web de forma online, con el único objetivo de saber el número de voluntarios con el que contamos y las inscripciones serán hasta el día 16 para que podamos hacer los grupos de recogida y de organización".

Vieira también pidió colaboración para que "aquellos voluntarios que puedan poner a disposición los materiales, y sobre todo los vehículos que tengan pues lo hagan para poder abarcar mas espacio de playa y mas kilómetros", terminando agradeciendo "la colaboración y predisposición de todos y que el objetivo es, con la Semana Santa que está aquí, adecentar nuestras playas, sobre todo de forma segura, y seguir trabajando para que los daños que ha ocasionado el temporal se solucionen lo antes posible".

Le siguió el turno al portavoz andalucista, Paco Zamudio, quien comenzó apuntando que "desde el primer día de temporal hemos estado trabajando para minimizar en la medida de nuestras posibilidades su devastador efecto y ahora pendiente de la nueva borrasca que nos llega desde el norte", asimismo indicó que "en todo momento, desde las diferentes delegaciones implicadas, como Servicios Generales, Playas o incluso mío para Islantilla, así como otros compañeros que hemos estado informando a la ciudadanía para que tuviera una pormenorizada evaluación que continúa en el día de hoy por parte de los doce concejales del Equipo de Gobierno ".

"A la espera de la investigación por el fallecimiento de una mujer durante estos días y que al parecer no se debería al temporal, no tendríamos que lamentar pérdidas humanas aunque sí muchas materiales, y no solo en las playas, no podemos olvidar el sector agrícola, tampoco los pescadores que también han sufrido repercusiones negativas y tampoco olvidemos que en nuestro casco urbano también han habido destrozos en mobiliario urbano, farolas, puertas, farolas, arboleda y en el Plan de Asfaltado de calles, el cual hemos tenido que posponer hasta que pase el mal tiempo", dijo el andalucista. En el mismo orden de cosas, continuó, "la carretera que une la N-431 con Isla Cristina, también ha sufrido desperfectos, exigiéndole a la administración competente una actuación inmediata y urgente en cuanto sea posible".

El ex alcalde tiró de memoria para decir que "nuestro paseo marítimo, la infraestructura más dañada, que se construyó a principio de los años noventa, cuenta apenas con 187 metros, siendo de los más pequeños que existen en los alrededores, costó 88 millones de las antiguas pesetas y prácticamente ha desaparecido, junto a los daños del cordón dunar que presenta desniveles, en algunos sitios, de más de cinco metros y medio". Zamudio hizo un paréntesis en este momento para recordar "la importancia de las dunas, de su protección de la ciudad y el pinar, de lo frágil de su estado y el que tenemos que cuidar y darle la importancia que se merece".



Llegado a este punto, el socio andalucista del cogobierno municipal dijo que "he vivido temporales parecidos al que hemos pasado, quizás no con tantos destrozos, pero parecidos y luego llegan las administraciones dándonos mucho cariño, nos visitan los políticos asegurándonos que todo se va arreglar y pronto, pero por desgracia ese pronto nunca lo he visto en todos los años que llevo en el ayuntamiento, luego tenemos que apechugar nosotros a costa de los impuestos de todos los isleños porque las ayudas prometidas nunca llegaron pero voy a dar un voto de confianza esta vez y espero, de verdad, que haya mas sensibilidad y lleguen las ayudas prometidas, como ocurre en otras costas del país, donde se interviene inmediatamente cuando ocurre algo". Zamudio exigió "una partida anual para estos imprevistos, mientras se decide qué hacer, de forma definitiva, con nuestro litoral, el cual, de forma cíclica, sufre pérdidas de arena, en el menor de los casos".

Zamudio, al ser también Vicepresidente Ejecutivo de la Mancomunidad de Islantilla, apuntó la valoración de los desperfectos en el ente dirigido por los ayuntamientos de Isla Cristina y Lepe, "de 516.000 euros", diciendo que "además de los desperfectos en el Parque Camaleón, situado en la zona alta, también ha sufrido la costa con la desaparición de las cinco pasarelas de madera por las que se accedían a la arena". En este punto, el andalucista ridiculizó la actitud de algunos que protagonizaban la caída de la torre de vigilancia de la Playa Central, "cuando en otros lugares se han caído faros o chalés". Pero el responsable de la gestión diaria de la Mancomunidad también pidió que "se eliminen los dos emisarios submarinos que se construyó en tiempo y que ya no funcionan, los cuales quedan al descubierto cada vez que viene un temporal".

Paco Zamudio quiso terminar poniendo en valor "las muestras de solidaridad que han demostrado los isleños, tanto los que viven en el pueblo, como de aquellos que por razones de trabajo o familiares viven fuera y que han sentido igualmente estos destrozos, unas voluntades que vamos a vehicular en una campaña de voluntariado para que cada uno, y nunca mejor usada la expresión, aporte su granito de arena en la limpieza de nuestro litoral antes de que lleguen las ayudas". Finalmente tuvo palabras para los trabajadores municipales, Policía Local y Protección Civil que han estado dándolo todo a pesar de la impotencia de no poder hacer todo lo que hubieran querido, mi reconocimiento personal y el de todo el Equipo de Gobierno".

"Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para recuperar nuestro litoral, contando con la naturaleza que hará su parte, otra la Junta y Estado, que han de tener una actitud seria sobre lo que han dicho, agradecer la presencia del Presidente del Gobierno y de la Junta de Andalucía y de todos los responsables provinciales y técnicos que luego son los que tienen que hacer los trabajos a pie de campo y que han estado a la altura de las circunstancias pero al igual que reconozco esto, también pido que tienen que volver a estar".

Seguidamente tomaron la palabra los concejales implicados en minimizar los efectos del temporal, los de Servicios Generales, Playas y el de Urbanismo, comenzando la Primera Teniente de Alcalde, Isabel López, quien quiso empezar diciendo que "de todos es sabido que el temporal impactó de lleno en nuestro litoral, comiéndose gran parte de nuestras playas pero gracias a Policía, Protección Civil y los trabajadores municipales de los Servicios Generales, que lo dieron todo y más para evitar mas desperfectos y pesar de su esfuerzo, trabajando desde muy temprano, quitando ramas caídas, señales de tráfico, retirado de las playas duchas, lavapiés, farolas, papeleras, paneles informativos, en fin, una labor que no se ve pero que ha ayudado a que los males no fueran mayores".López terminó su intervención siendo crítica con las administraciones que han prometido ayudas y espera que "como ha ocurrido en otras ocasiones, no prioricen unas ciudades antes que otras y todos los pueblos las recibamos de igual forma y en tiempo".

Le siguió el Concejal de Playas, Fran Sosa, quien comenzó su intervención pidiendo "paciencia a los voluntarios que están deseando ayudar porque el tiempo aún no es estable y no queremos tener a gente, con chubasqueros en las playas, haciendo un trabajo que con mas lluvia luego no sirva de nada". Sosa argumentó la espera porque "han tenido que confluir una serie de factores como es la meteorología, una bajamar amplia, un domingo o festivo para aglutinar el mayor número de voluntarios, todos estos factores coinciden el domingo, 18 de marzo, y es muy importante que se inscriban para tener una previsión de con cuantas personas se cuenta para hacer grupos y distribuirlos en nuestros once kilómetros de playas".

Sosa también entró en las concesiones de playas para esta próxima temporada al decir que "estamos trabajando en ello, aunque no va ayudar el cambio fisonómico que han sufrido las playas que nos ha traído un nuevo panorama, que nos obligará a cambiar los accesos a las playas y que afectarán a estas concesiones". "Aquellas que están a nombre del ayuntamiento las podremos gestionar directamente desde la Delegación de Playas, tramitando toda la documentación y agilizando las concesiones, y aquellas que son gestionadas por la Dirección General de Costas, se deberán dirigir a ellos".



De todas formas, Sosa fue claro en su exposición y dijo que "hay concesiones que nos preocupan por la nueva fisonomía de la playa y puedan venir denegadas en el Plan de Playas que nos tienen que aprobar en Huelva, aunque lucharemos y pelearemos para no perder ni una, dando alternativas para volver a contar con todas, circunstancia que ya conocen sus propietarios porque nos hemos reunido con ellos y se lo hemos expuesto".

El edil responsable de Medio Ambiente y Playas terminó su intervención contando que "hoy mismo nos hemos vuelto a reunir con el Director Provincial de Costas para exponerles las medidas urgentes que hemos pensado para nuestro Paseo Marítimo y que expondrá a continuación mi compañero Agustín Ponce, las cuales dividiremos en dos, una primera fase de choque prevista para antes de Semana Santa y la segunda para después mas profunda". Sosa cree que "la solución provisional que hemos buscado, junto a los técnicos de Urbanismo, es buena y será efectiva".

Concluyó la amplia y exhaustiva rueda de prensa explicativa sobre los efectos del temporal y acciones a seguir el Teniente de Alcalde y Delegado de Urbanismo, Agustín P. Figuereo, quien empezó pidiendo disculpas "al colectivo cofrade isleño porque la fecha barajada para la acción de voluntariado sea el 18 de marzo, coincidente con el Pregón de Semana Santa, no obstante la bajamar será a partir de las 8,30 y creemos que dará tiempo suficiente para que, aquellos que quieran asistir, puedan hacerlo".

Figuereo confirmaba las palabras de la alcaldesa al decir que "ya hemos remitido nuestra valoración de daños al Ministerio de Medio Ambiente, así como a la delegación provincial del ramo; el día previo, junto con la Delegación Municipal de Turismo también realizamos otra valoración que se ha sumado al total que, no solo incluyen desperfectos en las playas, sino también los daños en el asfaltado de calles, así como una pausa en el Plan de Asfaltado que estábamos llevando a cabo en las calles isleñas, al cual estamos estudiando una continuidad en otras calles que lo necesiten debido al temporal que ha descarnado parte de ellas".

Respecto a las obras urgentes de actuación en el Paseo Marítimo, de la Playa Central, se van a basar en dos fases. Figuereo dijo que "la primera, antes de Semana Santa, constará en la retirada de todos los escombros producidos y eliminando los sueltos, aprovechando la antigua escalera de hormigón que ha quedado al descubierto, creando un acceso central y dos laterales, una a la izquierda y derecha, vallándose el gran escalón que queda de una forma más estética".

Los caminos rurales también forma parte del plan de arreglos del ayuntamiento isleño, los cuales tienen titularidad diversa, desde los caminos rurales, pasando por vías pecuarias, caminos agrícolas, algunos dependientes del municipio, otros de la Diputación Provincial y Junta de Andalucía, "aunque hemos hecho, también, una primera valoración económica para arreglarlos porque entendemos que son muy importantes para el buen funcionamiento de las empresas agrícolas que necesitan tener buenas infraestructuras para transportar sus productos, así como para mantener los empleos de la zona". En este apartado, Figuereo dijo que "también hemos contado con los destrozos de campos e invernaderos" además del mobiliario urbano de estos accesos agrícolas".

El responsable del Urbanismo municipal también habló sobre la carretera de titularidad autonómica A-5150, que une la N-431 y la localidad costera, de la cual ha dicho que "al mal estado que ya presentaba hay que sumarle los efectos de este temporal que la ha empeorado y por este motivo, se lo hemos comunicado a la Delegación Provincial de Fomento, así como el Puente Infanta Cristina, que desemboca en el puerto". Figuereo espera que "nuestras peticiones se tomen en cuenta por la importancia que significa esta vía de entrada y salida de la localidad con una enorme cantidad de vehículos transitando por ella".

El Equipo de Gobierno Municipal terminó diciendo que el importe calculado de los dos millones de euros engloban los desperfectos del casco urbano, los de Urbasur, Pozo del Camino y La Redondela e inciden en que "seguiremos con esta línea de informar a la población cada vez que tengamos notificaciones de algunas de las administraciones, de los comienzos de los arreglos urgentes y aquellas intervenciones mas complejas, como norma de transparencia e información que nos hemos marcado desde que llegamos al ayuntamiento".