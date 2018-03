Gran recital de Manuel Castulo y José de Pura en la Fundación Cajasol

Paco López Cruz

Sábado, 10 marzo 2018 | Leída 21 veces

Flamenco

¿Quién dice que no hay que evolucionar? Siempre fue así, pero no todos y todas están capacitados. Hay que evolucionar conociendo el paño. Y ahí llega Manuel Castulo, máximo exponente actual de la Casa de los Mairenas, con su particular homenaje a Camarón, metiendo la Leyenda del Tiempo por bamberas, el tiempo dirá si o no. Sin embargo hay que decir que lo hace con respeto total al Cante Flamenco. Como debe ser.



Tientos-tangos. La salida espectácular. El Acompañamiento al toque del que sabe el terreno que pisa. Si Pura viene de Pureza, José de Pura, pues eso. Los vellos de punta al reescuchar lo que estoy escribiendo. ¡¡Qué grande es el Flamenco!! Desgraciadamente, los que no vinieron (maldita noche) se lo perdieron. Era lo más parecido a una reunión, donde Toque y Cante nos dejaron un sabor difícil de olvidar.



Taranto (el cierre de Fosforito). ¿Quién dice que no hay que pelearse con el Cante? ¿Meterse en los adentros y gustarse? Corazón a tope. Y gran dominio desde la salida hasta el final, subiendo y bajando. Cante por soleá. ¡¡Vaya tela Micaela con el toque de José!! “Soleá del alma mía, tanto te quiero de noche, como te quiero de día”. Repaso por Jerez, Triana, Lebrija, Marchena y soleariyas. Muy buenos ambos dos. Compenetración perfecta. La tarde noche va subiendo en el ánimo de los asistentes al recital.



Alegrías. ¡¡Que manera de tocar del Chiclanero!! Esto no se aprende en ninguna academia. Manuel, encontrándose asimismo, cantando a gusto y trasladándolo al respetable. Que sencillez, que armonía. Siempre exponiendo, sin esconderse. Malagueña y abandolao. El inicio de José grande y sencillo a la vez. El Cante nos recuerda a la Trini y a frasquito Yerbabuena.



Seguiriyas. Aquí hay que morir, aun cuando hay que decir que en la segunda se tiró a matar y rompió un momento el toque, recuperándolo rápidamente José. Todo lo que se diga es poco. El público no dejó de dar Olés como hay que hacerlos y en el momento justo. Al final, puesto en pié ofreció largos aplausos. Seguiriyas de El Nitri, El Marruro y cierre de Juan Junquera. Se entregó por completo, dándolo todo. A cual mejor. El toque de José siempre poniéndolo en la punta de lanza.



Fandangos naturales. Hizo una serie de cuatro a cual mejor. Dejó su impronta de cómo es un Cantaor Aficionado al Flamenco, de los que no hay muchos. Está condenado a tirar del Carro. Otros se montan sin que lo inviten ¡¡Maldito Parné!! Finaliza por tonás de Triana y Martinete con cierre buenísimo y letra alusiva a los Hermanos Antonio, Curro y Manuel Mairena.

A pesar del mal tiempo y la poca asistencia, decir que el Cante y el Toque pudo con el vendaval. ¡¡Flamenco es Flamenco!!