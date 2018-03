El Ayuntamiento de Huelva rotula la calle ‘Cristo de La Redención’ y descubre un retablo cerámico

Iopispo

“ No puedo hablar por el resto de los vecinos. Sólo por mí. Alabo el "compromiso por los más desfavorecidos" de la hermandad, que cita el Sr. Alcalde. Pero no comparto que se diga que la presencia en el barrio de la hermandad "contribuya a vertebrar y a unir a sus vecinos". Para mí, como vecino, sólo trae ruidos diarios, cortes de calle frecuentes, y que mi coche tenga que dormir en un descampado casi todos los días por la monopolización de aparcamientos de estos señores que los ocupan a primera hora de la tarde y los liberan ya de noche. Su derecho de ocuparlos tienen, faltaría más, pero fastidiarme, me fastidia. „