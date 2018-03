Antonio Toledo: "El equipo puede dar más y salir de esta dinámica lo antes posible"

huelva24.com

El entrenador del Fundación Cajasol Sporting, Antonio Toledo, ha comentado en la previa del partido del próximo fin de semana la racha de cuatro derrotas consecutivas que arrastra el equipo: "han sido la mayoría partidos muy exigentes, donde el equipo creo que ha hecho fútbol para conseguir algunos puntos, sin embargo no lo hemos podido hacer. Hay jugadoras que han ido con su selección, que no han podido entrenar con el equipo pero yo creo que en estas dos semanas se hace un trabajo positivo y de concienciación de que el equipo puede dar más y salir de esta dinámica lo antes posible".

Respecto a la alineación que decida para el partido ante el Levante U.D., apuntó que "no se trata de dar vueltas de tuerca, simplemente vamos a intentar sacar el once idóneo para contrarrestar a un rival que tiene plantilla para estar entre los tres primeros y por diversas circunstancias no ha cuajado como el equipo que se esperaba". Ha tenido además el Levante "un cambio de entrenador hace dos partidos, han conseguido una victoria y una derrota, y por tanto vamos a intentar que el once que salga el domingo sea el más idóneo para traernos algún punto".

Del conjunto granota dijo también que se trata de "un equipo que tiene grandes exigencias por la plantilla que tiene, un equipo muy irregular a lo largo de la temporada, capaz de grandes actuaciones, como por ejemplo hace dos jornadas que ganó 0-6 en el campo del Espanyol, sin embargo en la siguiente perdió con el Rayo". Por todo ello desconoce "qué Levante nos vamos a encontrar y esperemos encontrarnos ese equipo irregular que no encuentre el fútbol que tiene sus jugadoras".

Por último, admite que sería importante volver de Buñol con un resultado positivo antes de afrontar la visita del Barcelona: "el calendario es complicado, es muy importante puntuar cuanto antes para acabar con esta ansiedad que tenemos todos, no solamente las jugadoras, sino el cuerpo técnico, e intentar lo antes posible conseguir esos seis o siete puntos que nos hacen falta para estar tranquilos".