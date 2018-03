Caraballo visita Palestina como presidente del FAMSI para reforzar la cooperación con los gobiernos locales

huelva24.com

Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional

Desde hace más de 20 años los gobiernos locales andaluces vienen apoyando a la población palestina a través de distintas vías; sobre todo, a través de proyectos con ONGD andaluzas que realizan un intenso trabajo de cooperación en Gaza y Cisjordania. El apoyo se ha llevado a cabo además a través de la cooperación universitaria, científica y técnica. La sensibilización de la ciudadanía andaluza ha sido un eje clave de trabajo en estos años, así como la incidencia política. A través de diversas mociones, los ayuntamientos andaluces han denunciado de forma reiterada la situación que sufre el pueblo palestino por la ocupación israelí y han denunciado dramas como el que sufre a diario la población de Gaza, víctima de bombardeos masivos como el que padeció en el verano de 2015 y que vive en una situación de permanente hostigamiento.

El año 2014, Año Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, supuso un nuevo impulso a la cooperación municipal andaluza; con motivo de la conmemoración, el FAMSI organizó, junto a Naciones Unidas, y otras organizaciones andaluzas y del ámbito multilateral, el ‘Foro Internacional de Gobiernos Locales y Organizaciones de la Sociedad Civil en apoyo de los Derechos de la Población Palestina’, en el Parlamento de Andalucía. Este encuentro contó con una presencia de más de treinta países y debatió las distintas vías de presión y solución al conflicto. La Declaración del Olivo, resultante de este evento, sigue siendo una referencia internacional, suscrita por Naciones Unidas.

De la sensibilización a la acción

El grupo de trabajo de Palestina, en el seno del FAMSI, así como su Asamblea General, decidieron emprender un nuevo rumbo en 2018 reforzando la cooperación y alianza con Palestina. De este modo, se trataría de facilitar una plataforma de trabajo entre gobiernos locales palestinos y andaluces, a la que se han sumado ya se han sumado ya distintas diputaciones y ayuntamientos de Andalucia, mostrando su disponibilidad para aportar recursos y esfuerzos conjuntos.



La misión que han realizado a Palestina permite estructurar el marco de colaboración con la Autoridad Nacional Palestina (ANP) a través de la Oficina de la Presidencia, el Ministerio de Administraciones Locales y el Ministerio para Jerusalén.



Durante dos días la delegación ha visitado distintos consejos municipales de Jerusalén. La situación es de una gravedad extrema por la asfixia económica y de servicios que provoca la ocupación, y las medidas adoptadas por Israel. La política de extensión de asentamientos provoca una cada vez mayor división de pueblos y territorios en el seno de Palestina. Son constantes las medidas de presión e intimidación destinadas a obligar a la población a salir de su territorio, mediante el derribo de viviendas palestinas, la prohibición de la construcción y/o la plantación y mantenimiento de cultivos o el corte de servicios básicos, entre otras medidas coercitivas.



Las prioridades se centran en generar capacidades que permitan asentar la población al territorio y facilitar la resistencia frente al acoso israelí: medidas de desarrollo económico y productivo, salud, educación y facilitar soluciones a servicios como el acceso al agua, el saneamiento y la recogida de residuos sólidos. Se trata de servicios que la potencia ocupante tiene obligación de prestar en condiciones adecuadas, según la legislación internacional. Por otra parte, el apoyo internacional y el acompañamiento institucional son fundamentales y suponen la mayor demanda de las autoridades palestinas. Palestina necesita que la comunidad internacional conozca la situación real que vive su pueblo y agradece y demanda estas misiones que sirven para trasladar una visión real de la situación, continuamente cegada o tergiversada por los medios de comunicación tradicionales, y los poderes políticos y económicos.



La agenda de la misión ha incluido dos días de visitas a consejos municipales del área de Jerusalén como Al-Ram, Azaría, Beit-Hanina, Biddu y Qatanna, donde los alcaldes y alcaldesas trasladaron a la delegación andaluza la delicada situación que vive la población y cuáles son sus prioridades. Entre ellas, la dotación de ambulancias, muy deficientes, y que son indispensables, ya que el muro de separación impide llegar a los servicios de salud hasta la ciudadanía palestina en caso de emergencia. A nivel nacional, se han mantenido reuniones con la Oficina de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina, el Ministro Especial para Jerusalén y de Administración Local, tanto en Ramallah como en Jerusalén.

También han visitado el campo de refugiados de Aida, en Belén, establecido en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, donde trabajan diversas organizaciones sociales. Es uno de los tres campos de refugiados en Belén, que acogen a 20.000 personas (5.000 en Aida); el colectivo de población refugiada está integrado por más de 7 millones de personas, de las que más de un millón y medio viven en campos de refugiados de Gaza y Cisjordania.

Las autoridades palestinas expresaron su especial preocupación por la extrema situación que vive la población palestina de Jerusalén, una ciudad dividida en distintos barrios, pero siempre bajo ocupación israelí. Los palestinos árabes en Jerusalén pagan sus impuestos como el resto de la ciudadanía de la ciudad, pero no reciben servicios y no pueden ejercer su derecho al voto. La presión sobre la vivienda, sin posibilidad de construir y con derribos frecuentes, está destinada a provocar una emigración forzada y la paulatina incorporación de territorio a los asentamientos israelíes. Barrios enteros árabes son desalojados para su derribo y para la construcción de asentamientos judíos. La política de incorporación de Jerusalén como capital israelí apoyada por Donald Trump y su intención de trasladar la Embajada de Estados Unidos tiene su contestación en la comunidad internacional que no reconoce dicha capitalidad, y en el pueblo palestino, que se mantiene firme y en pie resistiendo la política de fuerza israelí y abogando por una resolución justa y por la paz.



Dos acuerdos institucionales firmados en Palestina enmarcan las líneas de acción

Las autoridades palestinas y la delegación andaluza, a través de FAMSI, han acordado la firma de dos acuerdos institucionales que fijarán el marco de colaboración: un acuerdo con la Autoridad Nacional Palestina, con la Oficina de la Presidencia, y un acuerdo con los municipios de Jerusalén. Los acuerdos integrarán las líneas de colaboración, entre ellas gestión municipal, patrimonio, desarrollo local o intercambios técnicos y políticos. Se está valorando, además, la posibilidad de envío de equipamientos y dotación de vehículos (ambulancias) o acciones que permitan facilitar la educación y formación a población joven palestina.



Los días 21 y 22 de marzo, en Écija, tendrá lugar la Mesa Técnica del FAMSI, en la que se informará de forma detallada a las entidades locales andaluzas y se promoverá la formulación de iniciativas y acuerdos concretos con el apoyo de diputaciones y municipios andaluces, en el marco de la campaña 'Andalucia con Palestina' iniciada por el FAMSI en el año 2014.



Junto a Ignacio Caraballo como presidente del FAMSI la delegación andaluza ha estado integrada por Juan Hidalgo, delegado de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, María José Aceituno, concejala delegada de Servicios Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén), Susana Garrido, teniente de alcaldesa y coordinadora del Área Social del Ayuntamiento de Villamanrique de la Condesa (Sevilla), y un equipo de técnicos de estas administraciones y del FAMSI.