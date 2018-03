A Cabezas Rubias y Manzanilla les toca el cupón de la singularidad

huelva24.com

la once dedica una serie a pueblos con nombre original

18.39 h. La ONCE dedicará los sorteos del 12 y 13 de marzo a las localidades onubenses de Cabezas Rubias y Manzanilla, respectivamente, dentro de la serie monográfica que la organización dedica a los municipios con nombre singular en España, “una forma de dar proyección y poner en valor a nuestros pueblos a nivel nacional”, según ha dicho el director de la ONCE en Huelva, Nicolás Vargas, en la presentación de estos dos cupones.

Cinco millones y medio de cupones llevan una imagen panorámica de la parroquia de Nuestra Señora de Consolación de Cabezas Rubia y otros tantos el brocal de un pozo de Manzanilla. El director de la ONCE en Huelva ha presentado la imagen de ambos cupones a los alcaldes de Cabezas Rubias, Rafael González, y de Manzanilla, Cristóbal Carrillo.

La serie de cupones ‘Mi pueblo’ comenzó el pasado 6 de febrero, y consta de 91 cupones en los que aparecerán localidades cuyo nombre tiene alguna peculiaridad o es muy original. De esta serie han formado parte ya entre otros Espera y Alcalá de los Gazules en la provincia de Cádiz o Balanegra en Almería o localidades como Cariño (La Coruña), Bienservida (Albacete), Dolores (Alicante), o Espejo (Álava).

El cupón diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar ‘La Paga’ de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premios de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.