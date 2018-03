César Negredo, que aún no está inscrito como primer entrenador, optimista: "El Melilla no es el de jornadas atrás"

huelva24.com

César Negredo, el técnico del Recre, ha atendido a los medios de comunicación en la sala de prensa del Nuevo Colombino y con la mente puesta ya en el Melilla tras una semana bastante lluviosa. "Hemos entrenado normal aunque los viernes son el día que menos hacemos. Y esta semana la lluvia la verdad es que nos ha afectado porque tanto miércoles como jueves hemos entrenado bien y hoy por el clima hemos cambiado alguna cosa, pero no es reseñable porque prácticamente es día de recuperación", señalaba el míster madrileño, que reconocía que su conjunto está con confianza después del triunfo logrado la pasada semana en El Ejido.

No quería dar pistas sobre la alineación y aseguraba que todos los componentes de su plantilla tienen las mismas opciones de saltar de inicio ante el Melilla: "Yo intento todas las semanas estar muy atento a todo lo que pasa, tanto en los entrenamientos como en los estados de ánimo, y gente que estaba participando menos está aprovechando la oportunidad y se merece esa continuidad, pero también hay que gente que ahora no está entrando y también puede aportar. Habrá que esperar al domingo para conocer quién juega de inicio". En este encuentro recupera a Iván Malón y Rafa de Vicente, pero pierde a Traoré y Núñez.

Sobre el choque de este domingo en el Nuevo Colombino, recalcaba que "sería muy importante ganar. Sería primordial para reforzar al grupo y de verdad se crea en lo que se está haciendo y se está entrenando. Esta semana hay muchos enfrentamientos y creo que se miden los seis de abajo, así que si ganamos podemos aumentar la diferencia, pero no va a haber nada definitivo pase lo que pase porque quedan todavía muchos puntos en juego y nosotros también nos tenemos que enfrentar con los equipos de abajo".



En cuanto al Melilla, Negredo comentaba en rueda de prensa que "es un rival complicado y rocoso al que no le hacen muchas ocasiones, aunque también es cierto que en las últimas jornadas no es el Melilla de jornadas atrás y no está sacando los partidos adelante. Pero es un partido más de la categoría y difícil y jugando en casa vamos a intentar que la gente tire del equipo y que desde el principio el encuentro sea parecido al que jugamos aquí hace poco en casa contra el Écija".

Negredo todavía no está inscrito como primer entrenador en la Real Federación Española de Fútbol, por lo que si el Recre no soluciona dicho problema antes del domingo recibirá una multa económica. "Todo sigue igual. No sé si de aquí al domingo la cosa cambiará, pero a día de hoy sigo siendo segundo. Es un trámite que puede cambiar hoy o mañana, pero para mí es indiferente porque soy el primer entrenador y el que toma las decisiones y entrena al equipo durante la semana y en los partidos", señalaba el madrileño.

Y volvía a insistir en la idea de que le gustaría continuar en el banquillo albiazul hasta el final de la temporada: "Tranquilo estoy desde el primer día porque sabía que iba a seguir en el club porque vine para aportar y ayudar y seguimos en las mismas. Yo me lo sigo tomando como una gran oportunidad y un trabajo diario para intentar llegar al domingo en las mejores condiciones posibles. Para cada entrenador cada partido es una final y el fútbol son resultados y tratar de dar buena imagen. El fútbol es resultados y yo trabajo para que la plantilla dé un buen rendimiento y traslade al campo lo que entrenamos durante la semana".