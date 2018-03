Álvaro Robles se va de vacío de Qatar

Mario Asensio

Viernes, 9 marzo 2018

Tenis de Mesa

13.21 h. El número uno español en el ránking mundial no pudo repetir este año en Doha la gran actuación del pasado en el Open de Qatar, donde llegó a dieciseisavos, y se fue de vacío tras no pasar la fase de grupos. Perdió con el chino Chuquin Wang por 4-1 y luego cayó 3-4 con el indio Amalraj Anthony. “Un torneo que no sumo nada”, ha lamentado Robles, que calificó como “difícil” a su primer adversario. Ahora jugará el Open de Alemania antes de disputar en Huelva con España el clasificatorio para el próximo Europeo.