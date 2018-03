El runrún: Jabugo y Guijuelo, hermanados

Viernes, 9 marzo 2018 | Leída 119 veces

confidencial

El caso es que tampoco hay tantas diferencias y nuestro manjar más internacional está de rechupete en cualquiera de los dos lugares. Además, ni mucho menos hay pique entre ambas localidades, que sin ir más lejos esta semana se han reunido en tierras salmantinas para firmar una especie de convenio con el que a partir de ahora crearán "lazos de unión" y acordarán "proyectos comunes en defensa del sector ibérico". En el encuentro, celebrado en el Ayuntamiento de Guijuelo, estuvieron presentes el alcalde de dicho municipio, Francisco Julián Ramos, y el de Jabugo, Gilberto Domínguez, que también coincidieron en "acercar posturas en un mundo como el del ibérico, que suele generar situaciones de controversia". Lo dicho, la unión hace la fuerza y los piques, que a veces se aprecian principalmente en las redes sociales para ver si está más rico el jamón de una parte o de otra, sobran.

Nuevas aperturas en Lepe. Supondrán la creación de nuevos puestos de trabajo, claro, pero también la ampliación de la oferta comercial para toda la zona. Hablamos del parque empresarial de Lepe, donde ya se van desvelando algunas de las firmas comerciales que se van a instalar en el espacio. Por ahora ya tenemos confirmado –con convocatoria de acto de inauguración incluida- a Worten, en el ámbito de los electrodomésticos y la tecnología de hogar, y Decathlon, en el apartado de productos relacionados con el deporte. Ambas superficies tienen previsto abrir sus puertas la próxima semana, sumando de este modo una oferta hasta ahora ausente en la Costa Occidental de Huelva, y de la que no sólo se ‘beneficiarán’ los vecinos de la zona, sino también los veraneantes que la habitan durante varios meses al año y habitantes del vecino Algarve. Pero qué les vamos a contar nosotros, seguro que los directores de estrategia de ambas empresas ya han pensado –y calculado- en todo ello. Así que sólo queda esperar cómo es la acogida, como decimos, la semana que viene.

¿Un trueque imposible? Hay un programa de televisión que se llama ‘Los Reyes del Trueque’ en el que los dos protagonistas hacen alarde de conseguir objetos de valor a base de cambios con otras personas partiendo por algo insignificante. Por ejemplo empezaban con un boli y trueque a trueque llegaron a conseguir una embarcación por valor de 50.000 dólares. La clave estaba en convencer en cada paso a alguien para cambiar lo que se tiene por algo de un poco de más valor y así llegar al objeto final. Quizás emulando a este programa un onubense se ha crecido más de la cuenta y ha decidido llegar al objeto final de un paso, sin pasos intermedios. Puede parecer algo cómico, pero es una realidad, como se refleja en milanuncios.com, donde un onubense quiere cambiar una motocicleta por un piso en Isla Chica, de dos dormitorios y garaje. Puestos a pedir, pues que sea un piso acorde a sus gustos. Toma ya. En el anuncio se dice “se cambia motocicleta prácticamente nueva por piso en zona Isla Chica con dos dormitorios y garaje”. Para argumentar sus intenciones pone por las nubes su moto, que cuenta con “alarma instalada posteriormente, con arranque y parada a distancia, modo silencioso. La moto está perfecta. Revisiones de la casa. No he tenido nunca ningún problema con la moto. Se puede ver y sin problema. Aún con un año de garantía de la casa”. Tras estas explicaciones parece que deja una puerta abierta por si no cuela y deja como sentencia final: “Se contemplaría la posibilidad de pagar la diferencia si se llega al acuerdo”. ¿Conseguirá el trueque o es algo imposible?