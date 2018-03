Segundo triunfo de Carlos Leandro en Estados Unidos

huelva24.com

Jueves, 8 marzo 2018

golf

19.58 h. El onubense Carlos Leandro ha vuelto a salir victorioso en Estados Unidos. Se ha llevado la victoria en el Bash at the Beach tras firmar tres tarjetas de 68, 68 y 71 golpes. Su papel fue decisivo para que su universidad, la de Newberry College, se llevase el triunfo colectivo. Un golpe de ventaja ante la Universidad de Charleston que se cimentó en el último hoyo del recorrido.

En declaraciones al portal especializado http://ten-golf.com, Carlos Leandro comentaba que “metí un putt de dos metros cuesta abajo izquierda-derecha para ganar por equipos. Una gran alegría porque muy pocas veces un equipo de segunda división gana un torneo de primera. Esta semana recibimos una invitación que hemos aprovechado muy bien. Lo único malo es que no nos cuenta para nuestro ranking, por eso no es habitual jugar este tipo de torneos. A nuestro equipo siempre nos suelen invitar, pero solo vamos si esa semana no hay otro torneo”.

Es el segundo triunfo para el golfista onubense desde que aterrizase en Estados Unidos. La primera victoria llegó en octubre de 2017, cual se impuso en el 4th Annual UNG Fall Invitational celebrado en Georgia.