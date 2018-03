Manuela Romero: " Espero que la sociedad se conciencie y que a todos nos apoyen y cada vez crezca más nuestro deporte"

huelva24.com

En esta entrevista Romero ha repasado su trayectoria en la entidad, y cómo la ha compaginado con su vida laboral: "El Sporting para mí es un hobby, nunca he cobrado nada por estar en el club, en ninguna de las funciones que he desempeñado. Yo he estado cuatro años trabajando en el departamento de documentación de una mina", concretamente la de Aguas Teñidas, "así que me iba todas las mañanas a las siete y regresaba a Huelva a las siete de la tarde. Después me trasladaron al puerto de Sevilla para hacer un proyecto para una mina en Cuba y luego me trasladaron a Mairena del Aljarafe, a las oficinas generales de Trafigura, la multinacional que gestiona todo este tema de la minería. Para mí fue duro compaginar todo, porque estaba mi trabajo, luego llegaba a casa y todo lo que no había podido hacer del equipo tenía que hacerlo a partir de las siete de la tarde. He tenido la suerte de que mis jefes me han comprendido, me han ayudado, y siempre me han dado facilidades para algunas reuniones importantes del club. Ha sido mucho ajetreo todos estos siete años así pero te compensan. Dedicarme al fútbol por supuesto que no, siempre el Sporting ha sido mi hobby, y aunque tengo una implicación de 24 horas, he tenido mi trabajo aparte".

Sus inicios en el mundo del balompié se remontan mucho antes del Sporting Club de Huelva, ya que, como ella misma relata, "cuando estaba en la universidad estudiando Historia, me apunté al equipo de fútbol sala, de ahí hicimos un club, que se llamaba Estudiantes, y, después de dejar el Estudiantes, Antonio Toledo, que había fundado el Sporting Club de Huelva, habló conmigo a ver si queríamos volver como a refundarlo. Al principio le dije que no pero a los diez minutos le dije que sí. Empezamos desde provincial hasta llegar a Primera División".

Años después pasó a encabezar la junta directiva desde la presidencia, una vez que José Antonio Muñoz Lozano anunció su despedida del cargo: "Para mí ser la presidenta fue algo muy bonito pero no cambió mucho con respecto a mi anterior labor, porque he sido delegada del primer equipo, secretaria del club... Ser presidenta ha sido mucha más responsabilidad, ha sido un trabajo completamente diferente pero me ha ayudado a desarrollar otras facetas que desconocía pero realmente en el día a día y en el tener que trabajar en un club modesto que no pertenece a un masculino, independiente, aunque sea la presidenta hago todas las funciones que sean necesarias para que el club salga hacia adelante".

Aunque en una liga que avanza hacia la profesionalización sus tareas están cada vez más definidas, Manuela Romero siempre realizado parcelas que no están relacionadas directamente con el cargo de máximo representante de la entidad: "No sería capaz de dejar de hacer otras cosas que hago", ya que lleva "desde los 18 años en el fútbol, ayudando en todo lo que puedo. Entonces sí que hay situaciones en las que piensas que podría ser solo la presidenta y no realizar otras labores. También hay otras personas que se están incorporando al club estos años que me ayudan a que yo no haga ya cosas como hacía antes, que realmente no debería hacerlas como presidenta del club, pero creo que todavía quedará un poco hasta que pudiese ser solo presidenta del Sporting".

Nuestra presidenta también habló de temas de actualidad como la propuesta de reducción de los equipos que componen la Liga Iberdrola: "Yo pienso que la liga no se debe reducir pero no solo porque los independientes tuviésemos más problemas. Yo creo que los dependientes igualmente, porque la liga perdería competitividad. 12 equipos, en un país en el que no se para por el tema climatológico como pasa en Alemania", provocaría que se disputasen "muy pocos partidos". Además, y aunque la excusa puedan ser los compromisos internacionales, "no todas las chicas van a la selección. Hay 350 jugadoras en Primera División aproximadamente. A la selección van 24, 25, 26... La liga perdería atractivo, perdería posibilidades de patrocinadores, muchas semanas sin jugar. Ahora ya tenemos parones, ¿cuántos más parones íbamos a tener con 12 equipos? Yo creo que la competitividad está en mantener 16, incluso ampliar a 18. Si vemos la liga de Primera masculina ellos juegan Champions, juegan Copa del Rey, muchos van al Mundial, Eurocopa, tienen partidos entre semana y nadie se plantea reducir la liga. Ahora se televisan partidos, hay 3 partidos televisados, hay un espónsor fuerte, todas las jugadoras están dadas de alta en la Seguridad Social en Primera División, que eso es un paso. Vamos dando pasos cortos, cosas que serían normales en el fútbol masculino para nosotras son normales ahora, al cabo de bastantes años, pero yo creo que sí, que vamos progresando, vamos consiguiendo cosas, despacio, la verdad, pero ahí estamos".

La Copa de la Reina, "el sueño de cualquiera"

Manuela Romero echó también la vista atrás y calificó el mayor logro del Fundación Cajasol Sporting, ganar la Copa de S.M. la Reina, como "el sueño de cualquiera que empezó a jugar con sus hermanos. Mi sueño siempre habría sido ganar yo una copa jugando, pero sabía que era imposible, y ver cómo mi equipo gana lo máximo, fue una ilusión enorme y solo me podía acordar en ese momento de personas que no estaban allí pero estaban arriba apoyándonos". Esa temporada se habían superado "momentos muy malos, porque para mí personalmente se unía el problema económico del club con mi problema personal de salud. Gracias a Dios los dos se superaron", pero aún así se acuerda "de tanto sufrimiento, de tantas cosas que hemos pasado, de tantos momentos de problemas económicos, de ser un club humilde, incluso en Melilla nos lavó la ropa un amigo que tenemos allí para jugar la final, y de tantas cosas que hemos sufrido y que hemos pasado, pues fue impresionante. Éramos el único equipo que no pertenecía a un masculino que se metió ahí entre los ocho primeros, nadie apostaba por nosotras, nadie creía que íbamos a llegar. Ganar la Copa de la Reina compensa todo: cualquier mal momento, cualquier gana que hayas tenido de dejarlo todo, me ha compensado ganarla. La Copa de Andalucía también, pero sobre todo ganar la Copa de la Reina compensa cualquier año malo, cualquier momento malo, cualquier momento duro. Todo se compensa con eso".

"El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados en nuestro país, pero aún queda mucho para secomo Alemania, Noruega o Suecia", recuerda. La presidenta aludió a los "muchos comentarios que yo me he encontrado y en algunas empresas me los sigo encontrando, en otras no porque afortunadamente hay gente que sí valora el fútbol femenino. La tele es muy importante, los medios de comunicación son muy importantes y no solo los medios de comunicación a nivel nacional, ahora con las redes sociales todos para mí hacéis una labor magnífica y sois los que nos ayudáis en realidad a salir adelante en ese tema".

En cuanto a la equiparación de los salarios, dijo que los del fútbol femenino "sabemos que no van a ser como el masculino, porque esas cantidades son demasiado ostentosas, pero que ellas puedan estar bien o que incluso algo que me preocupa mucho, que somos los clubes independientes, que no encontramos el respaldo de un masculino. Sé que todos los clubes con sección femenina no respaldan igual a sus secciones, lo sé, hay algunos que no los respaldan, pero siempre tendrán más facilidad si su presidente quiere apostar por ellas. Entonces me preocupan mucho los independientes como nosotras. Espero que la sociedad se conciencie y que a todos nos apoyen y cada vez crezca más nuestro deporte".