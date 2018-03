Dos días intensos de cine y mujer en Huelva

huelva24.com

Jueves, 8 marzo 2018 | Leída 10 veces

Arranca la tercera edición de Wofesthuelva

Bajo el título La música en el cine: el arte del engaño, la masterclass de Aránzazu Calleja en la Universidad de Huelva abre el programa de actividades de Wofesthuelva para este año. Esta clase magistral, totalmente gratuita, está abierta al público en general, desde aficionados a la música hasta profesionales del sector que quieran descubrir los secretos que se esconden detrás de la composición de la banda sonora de una película.

La Universidad Internacional de Andalucía será escenario, a partir de las 12:00 horas, de un encuentro especial entre la directora de cine Arantxa Aguirre y el alumnado del Campus de La Rábida. Aguirre presenta en Huelva el documental nominado al Goya en la pasada edición de estos premios, Dancing Beethoven, que recoge el proceso de creación de una superproducción de ballet.

Ya por la tarde dan comienzo las proyecciones de la muestra de este año. El Gran Teatro es una vez más el espacio escogido para las sesiones de cine de Wofesthuelva. La tarde comienza a las 19:00 horas con la proyección del corto Cuando sea mayor, de María Izquierdo, candidato al premio ‘Made in Huelva’. A continuación se proyecta Wonder Woman, de la directora Patty Jenkins, en una sesión gratuita patrocinada por el diario Huelva Información.

A las 22:00 horas continúa la muestra con la proyección del segundo de los cuatro cortos nominados al premio ‘Made in Huelva’, Haiku de Julia, de la artista onubense María J.L. Hierro. El corto de Hierro será telonero de Bar Bahar, la aclamada cinta de la directora palestino-israelí Maysaloun Hamoud.

Las entradas, a un precio simbólico de 1 euro, pueden comprarse de forma anticipada en la web de Momotickets o una hora antes de la película en las taquillas del teatro. La programación completa del festival se encuentra como cada año recogida en su página web, www.wofesthuelva.es.

Esta edición la muestra vuelve a contar con el servicio de ludoteca gratuito previa reserva para niños de entre 3 y 12 años. La conciliación familiar es prioritaria para la organización de este evento comprometido con la visibilización de la mujer en la industria cinematográfica.



Agenda Wofesthuelva Viernes 9:



11.00 Masterclass: ‘La música en el cine: el arte del engaño’, impartida por Aránzazu Calleja.

Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Experimentales. Campus del Carmen. Universidad de Huelva

Abierto al público en general. Apúntate en el correo [email protected]

Más info aquí.



13.30 Encuentro con Arantxa Aguirre, directora de Dancing Beethoven

Universidad Internacional de Andalucía. Campus de La Rábida.



19.00 Cortos ‘Made in Huelva’:

Cuando sea mayor, de María Izquierdo

Proyección de Wonder Woman

2017 / USA / 141 min. / Acción-Super héroes

+13. Dirección: Patty Jenkins

Sesión gratuita patrocinada por Huelva Información.

Entradas en www.momotickets.com. En Taquilla 1 hora antes de la proyección.

Gran Teatro



22:00 Cortos ‘Made in Huelva’:

Haiku para Julia, de María JL Hierro

Proyección Bar Bahar (Entre dos mundos)

Israel / 2016 / 96 min. / Drama

+16 años. Dirección: Maysaloun Hamoud

Entradas: 1 euro en www.momotickets.com. En Taquilla 1 hora antes de la proyección.

Gran Teatro