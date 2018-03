El Patronato de Turismo asegura que muchas playas onubenses estarán listas en Semana Santa

María Tejera / Agencias

Jueves, 8 marzo 2018 | Leída 30 veces

Ezequiel Ruiz manda un mensaje de normalidad

Ruiz, que se encuentra promocionando la provincia de Huelva en la ITB de Berlín, ha reconocido que "es verdad que hemos tenido un temporal que ha sido complicado", pero ha recordado que "tenemos 135 kilómetros de playas estupendas y una buena oferta turística".

Por ello, ha insistido en lanzar un mensaje de "normalidad", de forma que "aunque la campaña de Semana Santa va a estar complicada, los viajeros van a poder disfrutar de playas en buen estado" y ha agregado que "de cara al verano esperamos que las administraciones cumplan con sus compromisos y se arregle lo más posible".

Ruiz ha valorado la campaña iniciada por la Junta "pues todo lo que sean iniciativas para recuperar la normalidad son bienvenidas". Ha añadido que el consejero le ha explicado la campaña que se está haciendo "para poner en valor lo bueno de nuestras playas, costas y alojamientos turísticos".

"Queremos que la gente no se asuste, como pasa en estos primeros momentos, y apostamos por que se recupere la normalidad, pues los turistas van a poder disfrutar de playas con encanto especial y único", ha añadido Ruiz, quien ha reconocido que las reservas para Semana Santa se han parado en algunas playas más afectadas, pero ha animado a la gente a "seguir viniendo a Huelva a disfrutar de nuestras playas y seguir compartiendo Semana Santa y verano con nosotros".

Sobre la situación de cara a Semana Santa, el vicepresidente del patronato cree que "habrá de todo, con playas donde el temporal ha sido muy fuerte y les va a costar más tiempo recuperarse pero también habrá playas que puedan utilizarse".

Ruiz ha explicado que "todavía está lloviendo y no ha remitido el temporal aunque ahora las lluvias son más normales y no se espera un daño mayor, pero no se ha podido empezar en profundidad los trabajos de limpieza y recuperación", aunque ha dejado claro que "seguro que habrá muchas playas que se podrán utilizar y ponerse a disposición de los turistas en Semana Santa".

No obstante, Ruiz ha recordado que "el turismo de Semana Santa no sólo es turismo de sol y playa, sino que los turistas aprovechan para hacer otro tipo de actividades", por lo que les ha invitado a "seguir viniendo a Huelva y a disfrutar de nuestra provincia, que además de tener zona de costa, se puede disfrutar de una zona de interior espectacular, la zona de la cuenca minera con paisajes parecidos a Marte; animo a que sigan viniendo a la provincia".