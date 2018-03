El runrún: Ni un colegio entre los mejores

Jueves, 8 marzo 2018 | Leída 529 veces

confidencial

Fiel a su cita con esos padres interesados en elegir el mejor centro educativo para sus hijos, el diario El Mundo ha vuelto a publicar su tradicional ranking con los colegios más destacados de España... y un año más nuestra provincia no ha sido capaz de colocar ni un solo centro en esta selecta clasificación, pese a que han sido más de 1.000 los analizados en todo el territorio nacional.

Sí lo han hecho todos nuestros vecinos: en Badajoz cuentan con un colegio, el Claret –concertado, en el puesto 56–; en Sevilla con cinco, nada menos, todos ellos privados o concertados repartidos entre los puestos 31 y 91 –Alberto Durero, San Francisco de Paula, Europa International School, Buen Pastor, Claret y Highlands–, mientras que los gaditanos tienen la opción de matricular a sus hijos en El Centro Inglés, clasificado en el puesto 33, también privado. El criterio para seleccionarlos es realmente exhaustivo y se valora, entre otras cosas, el modelo educativo, el reconocimiento externo, el cuidado y la preparación del profesorado, los idiomas, las actividades no académicas, el número de alumnos por aula, las instalaciones, el uso de la tecnología, el servicio de comedor o de transporte, así como el precio. Parece ser que en el balance de todos estos aspectos no ha destacado precisamente ningún colegio onubense, ni concertado... ni privado, pese a que estos últimos cuentan en principio con mayores medios económicos gracias a las abultadas facturas que deben abonar las familias. En Huelva, ni el Entrepinos ni el Tierrallana, ambos de Attendis, parecen dar la talla, puesto que no han conseguido colarse en el Top 100 pese a que otros dos colegios que el mismo grupo tiene en Granada, el Mulhacén y el Monaita, sí están entre los mejores. Quizá el año que viene.

El habla onubense, a estudio en EEUU. Podemos asegurar que han sido innumerables los estudios que se han encargado de analizar la peculiaridad del habla andaluza en el contexto del idioma español, fundamentalmente realizados por investigadores de nuestro país. Lo que también podemos garantizar es que hasta ahora nadie se había interesado de forma específica en investigar de forma conjunta el habla de Huelva capital y el de Lepe, y menos aún un profesor estadounidense desde una universidad norteamericana, concretamente la Texas Tech University. Según nos cuenta a través de un correo electrónico Brendan Regan –así se llama– , hace unos años vivió en Huelva capital y esa experiencia le impulsó a volver varias veces para llevar a cabo unos estudios sociolingüísticos en Huelva capital y Lepe. Autodenominado como un “guiri choquero”, Brendan ha recurrido a nuestro periódico para pedir un favor a onubenses y leperos: que participen en una encuesta online, confidencial y anónima, necesaria para el estudio que está realizando. Los únicos requisitos para formar parte de este estudio es ser mayor de edad, ser de Huelva capital o Lepe (o haber vivido allí la mayoría de la vida) y no tener ningún problema de audición. Quien desee colaborar con este profesor no tiene más que seguir este enlace y compartirlo incluso con quien considere oportuno, de manera que más encuestados se sumen al estudio.

Luto en Medio Ambiente. El perfil de twitter de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha informado, con gran pesar y emoción, del fallecimiento del onubense Ricardo Cascales, que fue agente de dicho organismo durante bastante tiempo hasta que se jubiló el año pasado. "Gran profesional que ademas perteneció durante largo tiempo a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales", señalan, y añaden que "desde aquí queremos trasmitir a la familia nuestras condolencias". Descanse en paz alguien que se jugó la vida en más de una ocasión debido a lo delicado de su trabajo.